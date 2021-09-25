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    • Memurlar
    • 25.09.2021 08:33
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    • 25.09.2021 08:33
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    Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı (Öğretim üyesi alım ilanları)

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı dikkat çekti.

    Açıklama geldi! Alım yapılacak...

    Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ege Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:

    İLAN TAKVİMİ:
    İlk Başvuru Tarihi : 24.09.2021
    Son Başvuru Tarihi : 08.10.2021
    Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 13.10.2021
    Giriş Sınav Tarihi : 18.10.2021
    Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.11.2021
    Başvuru Tipi : Şahsen / Posta
    Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlığı/Enstitü/Yüksekokul/MYO Müdürlüklerine) yere yapacaklardır.

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