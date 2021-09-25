Ege Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı (Öğretim üyesi alım ilanları)

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Ege Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanına başvuru için bilgiler:



İLAN TAKVİMİ:

İlk Başvuru Tarihi : 24.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2021

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 13.10.2021

Giriş Sınav Tarihi : 18.10.2021

Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.11.2021

Başvuru Tipi : Şahsen / Posta

Başvurunun Yapılacağı Yer : Adaylar başvurularını kadronun bulunduğu (Fakülte Dekanlığı/Enstitü/Yüksekokul/MYO Müdürlüklerine) yere yapacaklardır.

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