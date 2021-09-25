2021 yılı 50 KPSS puanı ile 15.000 personel alımı başvuru kılavuzu! İşte alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI TAM LİSTE 2021

Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.

"EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

15 bin atama branş dağılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021

Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022

Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022