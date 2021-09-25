2021 yılı 50 KPSS puanı ile 15.000 personel alımı başvuru kılavuzu! İşte alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları

Kamuya sözleşmeli personel alımı amacıyla kılavuz yayımlandı. Ek atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 15 bin öğretmen alımı yapılacak. İşte şartlar... Başkan Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan paylaştığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 27 Eylül- 8 Ekim'de başlayacak ön başvuru ve sözlü sınavların ardından, branş dağılımları ve atama kontenjanları merak konusu oldu. İşte 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021 | 15 bin atama kontenjanları 2021
BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Öğretmen Eylül atama kılavuzu yayımlandı. Söz hususu kılavuzu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ilgili 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler tarafında hazırlanmıştır.
15.000 personel alımı başvuru kılavuzu
15.000 personel alımı başvuru kılavuzu