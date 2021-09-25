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    • Memurlar
    • 27.09.2021 08:45
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    • 27.09.2021 08:45
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    15.000 personel alımı 2021 yılı 50 KPSS puanı ile başvuru kılavuzu! İşte KPSS'yle alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları

    Ek atama kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına 15 bin öğretmen alımı yapılacak. Başkan Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını duyurdu. Erdoğan paylaştığı duyuruda "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi. 27 Eylül- 8 Ekim'de başlayacak ön başvuru ve sözlü sınavların ardından, branş dağılımları ve atama kontenjanları merak konusu oldu. İşte 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021...

    takvim.com.tr
    2021 yılı 50 KPSS puanı ile 15.000 personel alımı başvuru kılavuzu

    Kamuya sözleşmeli personel alımı amacıyla ilan yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurduğu kılavuz ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 15 bin kişilik kadro ile değişik alanlarda öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 senesi 20 bin öğretmen ataması daha yapmıştı. Geçtiğimiz zamanlarda Cumhurbaşkanlığından gelen müjde ile ek olarak 15 bin yeni atama uygulanacağı açıklanmıştı. Atama takvimi de duyuru ardından yayımlanmıştı fakat kılavuz yeni yayımlandı. İşte, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021. 15 bin atama kontenjanları 2021..

    BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

    Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Öğretmen Eylül atama kılavuzu yayımlandı. Söz hususu kılavuzu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ilgili 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler tarafında hazırlanmıştır.

    15.000 personel alımı başvuru kılavuzu

    15.000 personel alımı başvuru kılavuzu

        15.000 personel alımı başvuru kılavuzu

        15.000 personel alımı başvuru kılavuzu

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI TAM LİSTE 2021

        Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin ek öğretmen atamasıyla ilgili yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuruda "15 Bin Yeni Öğretmen Alımına İlişkin Branş Bazında Kontenjan Dağılımı Belli Oldu" ifadelerine yer veridi.

        "EN KISA SÜREDE KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK"

        15 bin atama branş dağılımı ile ilgili soruyu yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Atamaya ilişkin çalışmalarımız devam etmekte olup branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.

        15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

        Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/09/2021- 08/10/2021

        Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 25/10/2021

        Sözlü Sınavların Yapılması 12-27/11/2021

        Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Başvurularının Alınması 12/11/2021- 09/12/2021

        Karantina Uygulaması Nedeniyle Sözlü Sınava Katılamayan Adayların Sözlü Sınavlarının Yapılması 13-17/12/2021

        Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 27/12/2021

        Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 03/01/2022- 07/01/2022

        Sözlü Sınav Sonuçları İtirazların Sonuçlandırılması 14/01/2022

        Atama Tercihlerinin Alınması 21-26/01/2022

        Atama Sonuçlarının Açıklanması 31/01/2022
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        Haberler Memurlar 15.000 personel alımı 2021 yılı 50 KPSS puanı ile başvuru kılavuzu! İşte KPSS'yle alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları
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