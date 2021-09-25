15.000 personel alımı 2021 yılı 50 KPSS puanı ile başvuru kılavuzu! İşte KPSS'yle alım yapan kurumlar kadrolar başvuru şartları

Kamuya sözleşmeli personel alımı amacıyla ilan yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı duyurduğu kılavuz ile bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 15 bin kişilik kadro ile değişik alanlarda öğretmen alımı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı 2021 senesi 20 bin öğretmen ataması daha yapmıştı. Geçtiğimiz zamanlarda Cumhurbaşkanlığından gelen müjde ile ek olarak 15 bin yeni atama uygulanacağı açıklanmıştı. Atama takvimi de duyuru ardından yayımlanmıştı fakat kılavuz yeni yayımlandı. İşte, 15 bin öğretmen ataması branş dağılımı tam liste 2021. 15 bin atama kontenjanları 2021..
BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Öğretmen Eylül atama kılavuzu yayımlandı. Söz hususu kılavuzu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile ilgili 20.02.2014 tarihli 9 sayılı Kurul Kararı ve eki çizelgede yer alan hükümler tarafında hazırlanmıştır.
15.000 personel alımı başvuru kılavuzu
15.000 personel alımı başvuru kılavuzu