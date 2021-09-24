TYP personel alımı ekranı: İŞKUR TYP İle 1377 personel alımı MEB, DİB, GSB ve Kültür Bakanlığı alımı başvuru şartları!

TYP'DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

TYP'den uygulamaa başlandığı tarihten itibaren bir yıl içersinde en çok 9 ay süre ile yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir uygulamadan faydalanılabilmektedir.

TYP'DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

Katılımcıların TYP'ye devamı zorunludur.

Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay alabilmek şartıyla TYP zamanınin yirmide biri(1/20) kadar bedava izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin sarfedilen dönemde katılım gösteren kişiye rastgele bir ücret ödenmez.

Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sıhhat sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP zamanınin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.