KPSS şartsız hastanelere 4.000-4.500 TL maaşla personel alımı şartları: İŞKUR hemşire, temizlik, ambulans ve acil bakım teknikerliği...

İŞKUR özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Hastanelere KPSS koşulsun hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi detaylı pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da çevrimiçi olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı uygulanacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla eş güdümlü hastaneler bünyesine çok sayıda alım uygulanacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre ideal olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde derli toplu Aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı tespit edilen her vatandaş görüntüleyebilir.
İŞKUR'DA AÇIKLANDI
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımları İŞKUR üzerinde yayımlandı. Yayımlanan ilanlara baktığımızda farklı kadrolar bünyesine personel alımı yapıldığı görüldü.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,
- Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması
- Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması
- Diksiyonu düzgün olması
İŞKUR BAŞVURU ADIMLARI
Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.
İşte adım adım başvuru.
Yukarıdaki adrese gidin. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra karşınıza İŞKUR sayfanız karşınıza çıkacak.
Bu sayfada İŞ İLANLARI yazan linke tıklayın.
Daha sonra İŞ İLANLARI ARAMA SAYFASI KARŞINIZA ÇIKACAK.
Bu sayfada MESLEK kısmına , başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun adını yazıp ARA butonuna tıklayın. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.