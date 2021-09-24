KPSS şartsız hastanelere 4.000-4.500 TL maaşla personel alımı şartları: İŞKUR hemşire, temizlik, ambulans ve acil bakım teknikerliği...

İŞKUR özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Hastanelere KPSS koşulsun hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi detaylı pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. Alımlar İŞKUR üzerinden devam ederken, başvurular da çevrimiçi olarak yapılacak. Farklı illerde hastanelere İŞKUR üzerinden personel alımı uygulanacağı duyuruldu. Bugün yayımlanan son ilanlarla eş güdümlü hastaneler bünyesine çok sayıda alım uygulanacağı öğrenildi. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre ideal olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi internet sitesinde derli toplu Aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı tespit edilen her vatandaş görüntüleyebilir.