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    • Memurlar
    • 24.09.2021 15:26
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    • 24.09.2021 15:31
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    İŞKUR TYP İle 1377 personel alımı: MEB, DİB, GSB ve Kültür Bakanlığı alımı başvuru şartları! TYP personel alımı ekranı

    İŞKUR üstünde yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre 1377 kişilik boş kadro ile TYP Personel Alımı yapılacak. TYP Alımları İŞKUR üstünde değişik şehirlerde olmak üzere yayımlandı. TYP Personel Alımı ilanlarına göre alım yapılacak olan kadro dağılımı ve şehre göre dağılım amacıyla verileri sizlerle paylaşacağız. Hem de alımlar değişik şehirlerde yapıldığı gibi değişik bakanlık ve birimlere de yapılmaktadır. Katılımcıların seçiminde yapılan 3 ayrı teknik bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü doğrultusundan belirlenir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP İle 1377 personel alımı: MEB, DİB, GSB ve Kültür Bakanlığı

    İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda ve niteliklerde olmak üzere 1377 vatandaş alınacak. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları adaylardan, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.


    ALIM YAPILACAK KURUMLAR:

    TYP İlanlarına göre alımlar, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüklerine, İlçe Belediye Başkanlıklarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Kültür ve Turizm bakanlığı müdürlüklerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı müftülüklere personel allımları yapılacak.

    ŞEHRE GÖRE DAĞILIM:

    ADIYAMAN: 15 Çevre Temizliği,

    AFYONKARAHİSAR: 274 MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik

    BARTIN: 29 Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Park düzenlemeleri

    BURDUR: 15 Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

    ÇANKIRI: 125 MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği

    DENİZLİ: 10 Çevre temizliği

    İSTANBUL: 106 Çevre temizliği

    KIRŞEHİR: 116 MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre Temizliği

    MERSİN: 428 MEB bakım onarım ve temizlik

    TOKAT: 249 MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği

    UŞAK: 10 Çevre temizliği

    BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    İŞKUR ile yapılacak TYP alımları adaylardan, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.

    BAŞVURULAR:

    TYP personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile Elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantıyı kullanarak açılan ekranda şehir seçerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

    TYP BAŞVURU EKRANI: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx

        KATILIMCILAR NASIL SEÇİLMEKTEDİR?

        Katılımcıların seçiminde yapılan 3 ayrı teknik bulunmaktadır. Her programın niteliğine göre bu tekniklerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü doğrultusundan belirlenir. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

        KATILIMCILARA HANGİ ÖDEMELER YAPILMAKTADIR?

        Asgari ücret
        Vergi ve sosyal emniyet prim giderleri

        TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

        Çevre temizliği
        Kamusal altyapının yenilenmesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda etraf düzenlemesi
        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım tamir ve temizlik işleri yapılması
        Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
        Ağaçlandırma
        Park düzenlemeleri
        Vadi ve dere ıslahı
        Erozyon önleme çalışmaları

        TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

        TYP uygulama zamanı, her bir uygulama amacıyla en çok 9 aydır.

        TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

        TYP'de haftalık çalışma zamanı en çok kırk beş saattir.

        KİMLER TYP'DEN YARARLANAMAZ?

        İŞKUR doğrultusundan düzenlenen TYP dışında bir uygulama ya da kurstan yararlanmış olan işsiz, 6 ay geçmeden TYP'ye başvuramaz.

        Mazeretsiz olarak TYP'den ayrılanlar ya da kendi eksikliği nedeniyle ilişiği kesilenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Yararlandığı TYP bittikten sonra Kurum doğrultusundan öneri edilen niteliklerine ideal en az üç iş öneriini mazeretsiz olarak kabul etmeyenler, son yararlanma tarihi üzerinden 24 ay geçmedikçe yeni bir TYP'ye başvuramaz.

        Herhangi bir kurs ya da uygulamaa katılmama tarafında yaptırım yapılan kursiyer ya da katılımcı yaptırım boyunca TYP'den de yararlanamaz.
        Devam ettiği bir TYP ile mazeretli ya da mazeretsiz ilişiği kesilen katılımcı aynı TYP'ye yine katılamaz.

        TYP'DEN İKİNCİ KEZ YARARLANILABİLİR Mİ?

        TYP'den uygulamaa başlandığı tarihten itibaren bir yıl içersinde en çok 9 ay süre ile yararlanma imkânı bulunmaktadır. Ancak, 9 ay bittikten sonra 3 ay bekleyerek yeni bir uygulamadan faydalanılabilmektedir.

        TYP'DE İZİN SÜRESİ VE DEVAMSIZLIK HAKKI NE KADARDIR?

        Katılımcıların TYP'ye devamı zorunludur.

        Ancak katılımcılar, yüklenici ve Kuruma bilgi vermek ve Kurum ve yükleniciden onay alabilmek şartıyla TYP zamanınin yirmide biri(1/20) kadar bedava izin kullanabilmektedirler. Ücretsiz izin sarfedilen dönemde katılım gösteren kişiye rastgele bir ücret ödenmez.

        Ücretsiz izinden ayrı olarak katılımcı; sıhhat sorunları, evlenme, doğum ve birinci derece yakınlarının vefatı gibi mücbir nedenleri belgelendirmek şartıyla, TYP zamanınin yirmide biri(1/20) kadar devamsızlık hakkından yararlanabilmektedir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR TYP İle 1377 personel alımı: MEB, DİB, GSB ve Kültür Bakanlığı alımı başvuru şartları! TYP personel alımı ekranı
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