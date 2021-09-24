İŞKUR TYP İle 1377 personel alımı: MEB, DİB, GSB ve Kültür Bakanlığı alımı başvuru şartları! TYP personel alımı ekranı

İŞKUR Toplum Yararına Programları kapsamında personel alımı ilanları yayımlandı. Farklı pozisyonlarda ve niteliklerde olmak üzere 1377 vatandaş alınacak. İŞKUR ile yapılacak TYP alımları adaylardan, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.
ALIM YAPILACAK KURUMLAR:
TYP İlanlarına göre alımlar, Milli Eğitim Bakanlığı Müdürlüklerine, İlçe Belediye Başkanlıklarına, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüklerine, Kültür ve Turizm bakanlığı müdürlüklerine ve Diyanet İşleri Başkanlığı müftülüklere personel allımları yapılacak.
ŞEHRE GÖRE DAĞILIM:
ADIYAMAN: 15 Çevre Temizliği,
AFYONKARAHİSAR: 274 MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik
BARTIN: 29 Çevre temizliği, Kamusal altyapının yenilenmesi, Park düzenlemeleri
BURDUR: 15 Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması
ÇANKIRI: 125 MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
DENİZLİ: 10 Çevre temizliği
İSTANBUL: 106 Çevre temizliği
KIRŞEHİR: 116 MEB çevre düzenlemesi, MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre Temizliği
MERSİN: 428 MEB bakım onarım ve temizlik
TOKAT: 249 MEB bakım onarım ve temizlik ve çevre temizliği
UŞAK: 10 Çevre temizliği
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR ile yapılacak TYP alımları adaylardan, Kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Emekli ve malul aylığı almıyor olmak, Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç), Çalışma sonucu elde edilen hane gelirinin net asgari ücretin 1,5 katını aşmaması gerekmektedir.
BAŞVURULAR:
TYP personel alımı başvuruları İŞKUR aracılığı ile Elektronik ortamda yapılacak. Bu kapsamda aşağıdaki bağlantıyı kullanarak açılan ekranda şehir seçerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.
TYP BAŞVURU EKRANI: https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx