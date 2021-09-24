4.000-4.500 TL maaşla KPSS şartsız hastanelere personel alımı şartları: İŞKUR hemşire, temizlik, ambulans ve acil bakım teknikerliği...

İŞKUR BAŞVURU ADIMLARI

Hastanelere yapılan personel alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izlemesi ve başvurusunu İŞKUR üzerinden yapması gerekmektedir.

İşte adım adım başvuru.

esube.iskur.gov.tr

Yukarıdaki adrese gidin. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. TC kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra karşınıza İŞKUR sayfanız karşınıza çıkacak.

Bu sayfada İŞ İLANLARI yazan linke tıklayın.

Daha sonra İŞ İLANLARI ARAMA SAYFASI KARŞINIZA ÇIKACAK.

Bu sayfada MESLEK kısmına , başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun adını yazıp ARA butonuna tıklayın. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.