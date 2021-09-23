Formu dolduran anında iş bulabilir! Bütün illerde 140.942 acil işçi aranıyor! İşte İŞKUR işçi, memur ve personel alımı detayları paylaşıldı

İşinden ayrılanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her sene yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor.
İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR
Meslek Açık İş Sayısı
Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 2
Acil Tıp Teknisyeni 19
Açık Hava Depo Görevlisi 9
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 43
Adalet Meslek Elemanı 2
Ağ Teknolojileri Elemanı 2
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 52
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 3
Ağaç İşleri Teknisyeni 1
Ağaç Kurutma İşçisi 7
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 2
Ağaç Palet İmalatçısı 71
Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
Ağdacı 1
Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9
Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 4
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 2
Ahşap Ambalaj İşçisi 60
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 80
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 14
Ahşap Doğrama İmalatçısı 11
Ahşap Ev İmalat İşçisi 6
Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) 5
Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5
Ahşap İskeletçi 37
Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 22
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 7
Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 5
Ahşap Kapı İmalatçısı 14
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 26
Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 1
Ahşap Mobilya İmalat Ustası 256
Ahşap Mobilya İmalatçısı 238
Ahşap Montaj Elemanı 48
Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) 1
Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 20
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 657
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı 1
Akrilik İplik Üretim İşçisi 12
Akrilik Tezgah Ustası 5
Akrobat 9
Aksesuar Şefi (Tekstil) 6
Aktar (Baharatçı) 4
Aktivasyon Görevlisi 1
Aktör (Oyuncu) 16
Alakart Aşçısı 19
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
Alçı Sıva Uygulayıcısı 75
Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu 2
Almanca Öğretmeni 8
Altın Bilezik İmalatçısı 5
Alüminyum Doğramacı 126
Alüminyum imalat işçisi 112
Alüminyum Kaynakçısı 53
Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 13
Ambalajcı (El İle) 252
Ambalajcı (Makine İle) 39
Ambalajlama işçisi (el ile) 41
Ambar Sorumlusu 3
Ambarcı (Tekstil) 15
Ambar/Depo Görevlisi 1748
Ambulans Sürücüsü 5
Anahtarcı (Çilingir) 1
Anestezi Teknisyeni 1
Animatör-Eğlence Hizmetleri 2
Anketör 22
Antrenör 5
Apartman İdarecisi 2
Ara Ütücü 82
Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 4
Araç Filo Sorumlusu 2
Araç Kabul Görevlisi 6
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 22
Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 11
Araç Yükleme Operatörü 1
ARGE Elemanı 21
ARGE Şefi 2
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 466
Arıcılık Teknikeri 4
Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 14
Ark Kaynakçısı 25
Armadör İşçisi 2
Arşiv Destek Elemanı 1
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 61
Asansör Bakım ve Onarım Ustası 66
Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 6
Asansör Montaj İşçisi 27
Asfalt İşçisi 2
Asfalt Plenti Operatörü 3
Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 1
Aşçı 1224
Aşçı (Özel Hizmet) 7
Aşçı Yamağı (Çırağı) 27
Aşçı Yardımcısı 1035
Aşçı (Yöresel Mutfak) 2
Aşçıbaşı 15
Aşçıbaşı Yardımcısı 18
At Antrenörü 4
At Yetiştiricisi 4
Atık Isı Kazanı Operatörü 4
Atıksu Arıtma Operatörü 4
Atış Nezaretçisi 1
Atkılı Örme Operatörü 1
Av Tüfeği Montaj İşçisi 1
Avize İmalatçısı 51
Avukat 16
Ayakçı (Tekstil) 202
Ayakkabı El Montajcısı 50
Ayakkabı İmalatçısı 638
Ayakkabı Modelisti 5
Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 12
Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1
Baca Montaj Personeli 9
Baca Temizleyicisi 6
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 40
Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 5
Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 2
Bahçıvan 107
Bakım Onarım Mühendisi 1
Bal İşleme ve Paketleme İşçisi 6
Balık Temizleme İşçisi 48
Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri 40
Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 6
Balyacı 1
Balyalama Pres Operatörü 76
Bambu Mobilya İmal İşçisi 3
Banka Gişe Yetkilisi 27
Bankacılık Meslek Elemanı 40
Bankacılık ve Finans Uzmanı 1
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 28
Bant elemanı 9
Bant Şefi (Tekstil) 13
Bar Görevlisi 8
Bar Servis Elemanı 1
Barmen-Barmaid 31
Baskı Operatörü - Tekstil 36
Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 4
Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 5
Baskı Sonrası Operatörü 3
Baskıcı (Plastik) 4
Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu 5
Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı 1
Bayan Kuaförü 48
Baz İstasyonu Montaj Elemanı 3
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 11
Beden İşçisi (Genel) 31776
Beden İşçisi (İnşaat) 300
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 303
Beden İşçisi (Temizlik) 809
Bekçi 132
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 31
Belletici 2
Benzinli Otomotiv Mekanikeri 3
Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 3
Beton Laboratuvar Test Elemanı 6
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 2
Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 6