Düzce Üniversitesi 2 sözleşmeli personel alımı yapacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 2 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin hemşire olarak istihdam edileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Düzce Üniversitesi personel alım ilanına başvuru gerekli bilgiler

1- Başvuru Formu

2- Fotoğraf

3- Özgeçmiş (CV)

4- Diploma

5- KPSS Lise sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı

7- Askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için)

8- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikler ile ilgili belgeler (sadece mezuniyet sonrası alınan deneyim belgeleri geçerli sayılacaktır.)

9- Sağlık Kurulu Raporu (Asil olarak yerleşen adaylardan istenilecek olup, tam teşekküllü hastanelerden (devlet/üniversite) alınmış olması gerekmektedir.)

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