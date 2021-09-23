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    • Memurlar
    • 24.08.2021 08:49
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    • 24.09.2021 08:50
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    Bütün illerde 140.942 acil işçi aranıyor! İşte İŞKUR işçi, memur ve personel alımı detayları paylaşıldı! Formu dolduran anında iş bulabilir!

    İşinden ayrılanların sık sık ziyaret ettiği yerlerden birisi de İŞKUR oluyor. Türkiye İş Kurumu her sene yüz binlerce vatandaşın iş bulmasına yardımcı olurken başka süreçlerde de aktif rol oynuyor. Kamu ve özel sektörde firma ve kuruluşların sahip olunan işçi alımı ilanlarını yayımlayan kurum bu sayede kişilerin iş bulmasını sağlıyor.

    takvim.com.tr
    Bütün illerde 140.942 acil işçi aranıyor

    Formu dolduran anında iş bulabilir! Tüm illerde 140.942 acil işçi aranıyor! İŞKUR detayları paylaştı. Yeni bir iş arayan bütün kişilerin uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR. Her sene yüz binlerce bireyin işini bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden vatandaşlara aktardı. Türkiye'nin 81 ilinde etkinlik gösteren pek çok firma detaylı iş kollarında alım gerçekleştireceği verisini paylaşırken açık iş pozisyonlarının 140.942 olduğu görüldü. İş arayışı olan şahıslar amacıyla en çok işçi alımı yapılacak sektörleri ve başvuruya dair bütün verileri yazımızda kapsamlı bir şekilde aktardık.

    İŞTE ALIM YAPILACAK KADROLAR

    Meslek Açık İş Sayısı

    Web Tasarımı ve Kodlama Teknikeri 2
    Acil Sağlık Hizmetleri Öğretmeni 2
    Acil Tıp Teknisyeni 19
    Açık Hava Depo Görevlisi 9
    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği 43
    Adalet Meslek Elemanı 2
    Ağ Teknolojileri Elemanı 2
    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci) 52
    Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi 3
    Ağaç İşleri Teknisyeni 1
    Ağaç Kurutma İşçisi 7
    Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı 2
    Ağaç Palet İmalatçısı 71
    Ağartma Ve Pişirme Makinesi Operatör (Kasar) 2
    Ağdacı 1
    Ağır Vasıta Tecrübe Sürücüsü 9
    Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Teknikeri 4
    Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni 2
    Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) 2
    Ahşap Ambalaj İşçisi 60
    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı 80
    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü 14
    Ahşap Doğrama İmalatçısı 11
    Ahşap Ev İmalat İşçisi 6
    Ahşap Ev İmalatçısı (Nezaretçi/Ustabaşı) 5
    Ahşap İskelet Montaj Elemanı 5
    Ahşap İskeletçi 37
    Ahşap İşleme CNC Makinesi Operatörü 22
    Ahşap İşleme Makineleri Operatörü 7
    Ahşap İşleme Makineleri Operatörü-Ustası 5
    Ahşap Kapı İmalatçısı 14
    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü 26
    Ahşap Mobilya İmalat Nezaretçi Ustabaşı 1
    Ahşap Mobilya İmalat Ustası 256
    Ahşap Mobilya İmalatçısı 238
    Ahşap Montaj Elemanı 48
    Ahşap Tekne İmalatçsı (Nezaretçi/Ustabaşı) 1
    Ahşap Üst Yüzey İşlemcisi 20
    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu 6
    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 657
    Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı 3
    Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı 1
    Akrilik İplik Üretim İşçisi 12
    Akrilik Tezgah Ustası 5
    Akrobat 9
    Aksesuar Şefi (Tekstil) 6
    Aktar (Baharatçı) 4
    Aktivasyon Görevlisi 1
    Aktör (Oyuncu) 16
    Alakart Aşçısı 19
    Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer) 6
    Alçı Sıva Uygulayıcısı 75
    Alçı Şekillendirici ve Kalıpçı 1
    Alçılı Sargı Bezi Paketleme Sorumlusu 2
    Almanca Öğretmeni 8
    Altın Bilezik İmalatçısı 5
    Alüminyum Doğramacı 126
    Alüminyum imalat işçisi 112
    Alüminyum Kaynakçısı 53
    Alüminyum Kompozit Cephe Kaplamacısı 13
    Ambalajcı (El İle) 252
    Ambalajcı (Makine İle) 39
    Ambalajlama işçisi (el ile) 41
    Ambar Sorumlusu 3
    Ambarcı (Tekstil) 15
    Ambar/Depo Görevlisi 1748
    Ambulans Sürücüsü 5
    Anahtarcı (Çilingir) 1
    Anestezi Teknisyeni 1
    Animatör-Eğlence Hizmetleri 2


    Anketör 22
    Antrenör 5
    Apartman İdarecisi 2
    Ara Ütücü 82
    Araç Çekici ve Kurtarıcı Platform Operatörü 4
    Araç Filo Sorumlusu 2
    Araç Kabul Görevlisi 6
    Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni 22
    Araç Üstü Eklemli/Teleskopik Platform Operatörü 2
    Araç Üstü Vinç Platform Operatörü 11
    Araç Yükleme Operatörü 1
    ARGE Elemanı 21
    ARGE Şefi 2
    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı) 466
    Arıcılık Teknikeri 4
    Arıtma Tesisi İşletme Operatörü 14
    Ark Kaynakçısı 25
    Armadör İşçisi 2
    Arşiv Destek Elemanı 1
    Asansör Bakım ve Onarım İşçisi 61
    Asansör Bakım ve Onarım Ustası 66
    Asansör Kurucusu Ve Bakımcısı/Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Ve Onarımcısı 6
    Asansör Montaj İşçisi 27
    Asfalt İşçisi 2
    Asfalt Plenti Operatörü 3
    Askı-Paketleme ve İstifleme İşçisi(Metal) 3
    Asortici (Deri/Kürk Hazır Giyim) 1
    Aşçı 1224
    Aşçı (Özel Hizmet) 7
    Aşçı Yamağı (Çırağı) 27
    Aşçı Yardımcısı 1035
    Aşçı (Yöresel Mutfak) 2
    Aşçıbaşı 15
    Aşçıbaşı Yardımcısı 18
    At Antrenörü 4
    At Yetiştiricisi 4
    Atık Isı Kazanı Operatörü 4
    Atıksu Arıtma Operatörü 4
    Atış Nezaretçisi 1
    Atkılı Örme Operatörü 1
    Av Tüfeği Montaj İşçisi 1
    Avize İmalatçısı 51
    Avukat 16
    Ayakçı (Tekstil) 202
    Ayakkabı El Montajcısı 50
    Ayakkabı İmalatçısı 638
    Ayakkabı Modelisti 5
    Ayakkabı Taban Basma Makinesi Operatörü 12
    Ayakkabı ve Saraciye Tamircisi 1
    Baca Montaj Personeli 9
    Baca Temizleyicisi 6
    Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy) 40
    Bahçe Bakım Elemanı(Park Bahçe ve Koruların Bakımı) 5
    Bahçe Ziraat/Tarım Teknikeri 2
    Bahçıvan 107
    Bakım Onarım Mühendisi 1
    Bal İşleme ve Paketleme İşçisi 6
    Balık Temizleme İşçisi 48
    Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri 40
    Balon Sıkma Makinesi Operatörü (Tekstil) 6
    Balyacı 1
    Balyalama Pres Operatörü 76
    Bambu Mobilya İmal İşçisi 3
    Banka Gişe Yetkilisi 27
    Bankacılık Meslek Elemanı 40
    Bankacılık ve Finans Uzmanı 1
    Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı 28
    Bant elemanı 9
    Bant Şefi (Tekstil) 13
    Bar Görevlisi 8
    Bar Servis Elemanı 1
    Barmen-Barmaid 31
    Baskı Operatörü - Tekstil 36
    Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı) 4
    Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni 5
    Baskı Sonrası Operatörü 3
    Baskıcı (Plastik) 4
    Baş Laborant/Kimya Laboratuvarı Sorumlusu 5
    Batarya Elektrikli Araç Servis Elemanı 1
    Bayan Kuaförü 48
    Baz İstasyonu Montaj Elemanı 3
    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni 11
    Beden İşçisi (Genel) 31776
    Beden İşçisi (İnşaat) 300
    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma) 303
    Beden İşçisi (Temizlik) 809
    Bekçi 132
    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü 31
    Belletici 2
    Benzinli Otomotiv Mekanikeri 3
    Beton Delme Kesme Makinesi Operatörü (Karotcu) 3
    Beton Laboratuvar Test Elemanı 6
    Beton Parke Üretim Makinası Operatörü 2
    Beton Parke ve Bordür Taşı Döşeme İşçisi 6


        Beton Pompa-Püskürtme Operatörü 38
        Beton Santral Operatörü 23
        Beton Tesis Şefi 1
        Beton Transmikser Operatörü 90
        Beton Ve Betonarme Kalıpçısı 100
        Betonarmeci 108
        Beyin Ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 1
        Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı) 6
        Bıçkıcı (İnce Ağaç İşleri) 2
        Bijuteri Ürünleri Satış Elemanı 4
        Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko) 14
        Bilet Satış Elemanı (Uçak) 1
        Bilgi İşlem Destek Elemanı 47
        Bilgi İşlem Destek Sorumlusu 18
        Bilgi İşlem Donanım Görevlisi 2
        Bilgi Teknoloji Danışmanı 2
        Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı 24
        Bilgisayar Bilgi Yönetim Elemanı 1
        Bilgisayar Destekli Elektrik Proje Çizim Elemanı 1
        Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modellemeci/modelci 3
        Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü 13
        Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi 15
        Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım Elemanı 2
        Bilgisayar Destekli Tasarım Teknikeri 1
        Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad-Cam) 39
        Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri 104
        Bilgisayar İşletmeni (Operatörü) 13
        Bilgisayar Kullanıcısı 1
        Bilgisayar Mühendisi 255
        Bilgisayar Operatörü (Çizim Programları) 8
        Bilgisayar Oyunları Programcısı 1
        Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim 2
        Bilgisayar Program Teknisyeni 6
        Bilgisayar Programcılığı Teknikeri 6
        Bilgisayar Programcısı 230
        Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı 13
        Bilgisayar Sistemleri Yöneticisi 1
        Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni 24
        Bilgisayar Teknisyeni 12
        Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri 5
        Bilgisayar Yazılım Teknisyeni 4
        Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü ) 223
        Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni 12
        Bilgisayarlı Modelist/Bilgisayarlı Kalıp Operatörlüğü 4
        Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı 99
        Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama Meslek Elemanı 2
        Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni 2
        Bilişim Personeli 7
        Bilişim Teknolojileri Öğretmeni 3
        Bilişim Teknolojileri Teknisyeni 3
        Bina Bakımcısı 3
        Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı 3
        Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı 29
        Birim Sorumlusu 14
        Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik 1
        Bisiklet Tamircisi 5
        Bisküvi İmalat İşçisi 550
        Biyeci 2
        Biyogaz Sistemleri Elemanı 8
        Biyokimyager 2
        Biyolog 8
        Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim 11
        Biyomedikal Cihaz Teknikeri 3
        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı 3
        Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Teknisyeni 1
        Biyomedikal Mühendisi 4
        Biyosidal Mesul Müdürü 1
        Biyosidal Ürün Uygulayıcısı 7
        Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog 1
        Bobin aktarma işçisi 70
        Bobin Kırıcı-İplik 10
        Bobin Makinesi Operatörü 33
        Bobin Paketleme İşçisi 13
        Bobin Sarma İşçisi - Elektrik 18
        Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik 18
        Bobinaj Teknisyeni 7
        Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü 149
        Bobket (Bobcat) Makinesi Operatörü 2
        Bodinoz Makinesi Operatörü/Ambalaj-Poşet İmalat Ustası 21
        Boru Kaynakçısı 13
        Boru Kesme Makinesi İşçisi 12
        Boru Kıvırma Makinesi İşçisi 26
        Boru Taşlama Tezgahı İşçisi 12
        Borverk (Bohrwerk) Operatörü 15
        Boya Dolum ve Ambalajlama İşçisi 5
        Boya Hazırlayıcı (Tekstil) 5
        Boya Kurutma Fırını İşçisi 2
        Boya Mutfağı Elemanı 7
        Boya Renk Ayar Elemanı 11
        Boya Teknikeri 5
        Boya Üretim Operatörü 20
        Boya Üretim Sorumlusu 2
        Boya ve Apre Operatörü 12
        Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu 3
        Boyacı-Metal 188
        Boyahane Tesis Takip İşçisi 73
        Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil 26
        Boyama Operatörü Nezaretçi/Ustabaşı (Tekstil) 3
        Boyama-Yıkama Makinesi Operatörü (Kumaş) 2
        Bölge Müdürü 12
        Bölge Müdürü-Özel Sektör 1
        Börek Ustası 49
        Branda Pvc Kaplama İşçisi 7


        Briket İmal İşçisi 2
        Brode Makinesi Operatörü ve Sorumlusu 10
        Brode Makinesi Operatörü/Brodeci 61
        Brülör Bakım Ve Onarımcısı 1
        Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi 57
        Buhar Makinesi İşçisi-Tekstil 2
        Bulaşıkçı (Stevard) 1166
        Bulaşıkçı/Stevard (Şefi) 6
        Bulgur İmal İşçisi 5
        Büfeci 3
        Büro İşçisi 172
        Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni 7
        Büro Memuru (Dış Ticaret) 5
        Büro Memuru (Genel) 855
        Büro Memuru (İdari İşler) 27
        Büro Yönetimi Elemanı 1
        Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı Meslek Elemanı 222
        Caka Saç Kıvırma Tezgahı İşçisi 15
        Cam Balkon Sistemleri Montajcısı 62
        Cam Eşya Kesicisi (Elle) 1
        Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü 3
        Cam Mamul İmalatçısı 50
        Cam Pres Makinesi Operatörü 5
        Cam Temizleyici 4
        Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı 8
        Camcı 35
        Cankurtaran 32
        Canlı Model 1
        Cast direktörü 1
        Cep Telefonu Ve Aksesuarları Satış Elemanı 29
        Cephe Sistemleri Ve PVC Doğrama Teknisyeni/ PVC Doğrama İmalat Ve Montaj Teknisyeni 21
        Cer Makinesi Operatörü-Tekstil 5

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        İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI

        Çeşitli branşlarda görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde düzenli zaman aralıklarında yayımlanıyor. Aşağıdaki linke tıklayıp "Meslek" kısmına iş aradığınız alanları (Örneğin; kasiyer, danışma, büro memuru, güvenlik ve bekçi) yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR İLANLARINA GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

        * Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
        * Kamu haklarından yasaklanmamış olmak
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.
        * Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bulaşıcı hastalığı bulunmamak
        * Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlardan dolayı hükümleri bulunmamak.

        Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

            İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

            İŞKUR kayıt olmayı anlatmadan önce bilmeniz gereken önemli bazı satır başları bulunmaktadır. İŞKUR iş arayanlar ile işverenleri ayırmış ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sormaktadır. Üyelerin hesaplarını etkinleştirebilmeleri için e-posta ya da telefon numarası girmeleri gerekmektedir. En az birisini girmek yeterlidir. Aksi durumda onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez. Üyelerin hesapları son işlem tarihinden itibaren 1 sene içerisinde aktif olmaz ise yani hesaba bu süre zarfında giriş yapılmaz ise üyelikler dondurulur. Bu süre özürlü ve eski hükümlü kayıtlarında iki senedir.

            Üyeler tarafından 15 gün içerisinde okunmayan tüm mesajlar otomatik olarak silinmektedir. İŞKUR'a kayıt olmak için öncelikle yazımızın başında da söylediğimiz gibi İşveren mi iş arayan kişi mi olduğunuzu belirtmeniz gerek. İkisi içinde üye olma bağlantıları aşağıdadır. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturursunuz.

            Bu alanda öğrenim durumunuz, özellikleriniz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozisyonlar gibi bilgileri aşama aşama doldurur gerekirse word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Daha sonra karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul etmeniz ve profil bilgilerinizi ( şifre, isim soyisim vb bilgileri ) eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir.
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            Haberler Memurlar Bütün illerde 140.942 acil işçi aranıyor! İşte İŞKUR işçi, memur ve personel alımı detayları paylaşıldı! Formu dolduran anında iş bulabilir!
                SON DAKİKA