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    • Memurlar
    • 23.09.2021 09:00
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    • 23.09.2021 09:00
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    Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları! Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır?

    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilecek olan temizlik ve güvenlik görevlisi ilanına nereden ve nasıl ulaşılabileceği, başvuruların nereden gerçekleştirileceği merak edilmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları hakkında bilgiler de haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır?

    Bakanlık bünyesinde kariyer hedefleyen binlerce kişi Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını gündemde sıklıkla araştırır oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyurulunca istenen şartların neler olduğu merak edilmeye başlandı. Seçilen kişiler Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu'nda istihdam edilecek. Peki Temizlik ve güvenlik görevlisi başvuru şartları neler?

    KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

    2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

    18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).

    Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

    Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

    Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

    Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

    Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

    Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

    Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

    Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (04/10/2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR

        35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

        En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

        Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.

        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.

        TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR

        En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.

        Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, emağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

        Türk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.

        KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

        Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 29/09/2021-04/10/2021 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecektir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecektir.

        Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

        Başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları alınabilecektir.

        Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

        Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
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