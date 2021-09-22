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    • Memurlar
    • 22.09.2021 10:46
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    • 22.09.2021 10:46
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    Sözleşmeli er başvurusu ne zaman bitiyor? HKK, DKK, KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na sözleşmeli er alımı yapılıyor. 2 Eylül tarihinde başlayan başvurular 30 Eylül tarihinde sona erecek. Peki, sözleşmeli er başvurusu ne zaman bitiyor? HKK, DKK, KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilanda yer alan detaylar...

    Sözleşmeli er başvurusu ne zaman bitiyor?

    Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tarafından 2021 yılı (2021/3 dönem) Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı sözleşmeli er alınacağı ifade edildi. Başvuruların bitmesine az bir zaman kala ardından sözleşmeli alımı başvuru şartları ve başvurunun nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, sözleşmeli er başvurusu ne zaman bitiyor? HKK, DKK, KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

    SÖZLEŞMELİ ER BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

    Millî Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları 2021 Yılı (2021/3 Dönem) Sözleşmeli Er başvuruları başladı. 2 Eylül tarihinde başlayan başvurular 30 Eylül tarihinde sona erecektir.

    İşte başvuru şartlarına dair detaylar;

    1. GENEL HUSUSLAR:

    a. 2021 yılında yapılacak olan sözleşmeli er temin faaliyetleri, Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen 2021 yılı kontenjanları dahilinde icra edilmektedir.

    b. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının 2021 yılında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı sözleşmeli er temini faaliyeti ile ilgili hususları kapsamaktadır.

    c. Ön başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte alınmaya başlanacak ve internet üzerinden Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Asıl başvurular ise, istenen belgeler ile seçim aşaması sınavlarına gelinmesi ve belgelerin kayıt kabul kuruluna teslim edilmesi ile yapılmış olacaktır.

    ç. Başvurusu kabul edilen adayların sınavları, internette yayımlanacak tarihte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde icra edilecektir.

    d. Alım süresince her türlü duyuru ve bilgilendirme https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri ilgili internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca idarece gerekli görüldüğünde adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

    e. Yapılan başvurular, sadece bu kılavuz kapsamındaki temin faaliyeti için geçerli olacaktır. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları doğrultusunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri değiştirilebilecektir.

    f. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılmakta, yazılı sınav yapılmamaktadır.

    g. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların, Ek-7'de örneği bulunan Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporunu alarak seçim aşaması sınavlarına gelirken yanlarında getirmesi gerekmektedir. Kurumumuzca tek hekim muayenesi yapılmamaktadır.

    ğ. Adaylar seçim aşamalarına gelirken kendisine ait ehliyet, askeri ehliyet, diploma, sertifika, başarı belgesi, bonservis, mesleki eğitim belgesi, kurs belgesi vb. belgeleri yanlarında bulunduracaklardır.

    h. Adaylar;

    (1) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı arasından tercih önceliğine göre birinci, ikinci ve üçüncü tercihlerini başvuru programında mutlaka belirtecek,

    (2) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi isteğe bağlı olup Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi olan adaylara fiziki yeterlilik testine ilave olarak yüzme kriteri uygulanacak,

    (3) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başvuru formunda belirttikleri tercih sırası, sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralamasına göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacak,

    (4) K.K.K.lığı, Dz.K.K.lığı ve Hv.K.K.lığı için tek (aynı) sınav ve işlemlere katılacaktır.

    ı. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı ihtiyaçlarına göre gerekli görüldüğü takdirde değiştirebilir. Bu durum, başvuru sahipleri için hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur.

    2. SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLİK HAKKINDA BİLGİ

    a. Sözleşmeli Erbaş ve Er;

    Sözleşmeli erbaş ve er; vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin yapmış oldukları görevleri yerine getirmek için belirli bir ücret karşılığı 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu esaslarına göre istihdam edilen, erbaş ve er kadrolarında görev yapan asker kişidir.

    (1) Sözleşmeli er adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınır. Askeri eğitimi başarı ile tamamlayanlarla, yetkili komutanlıklarca dört yıldan fazla olmamak kaydıyla en az üç yıllık sözleşme yapılır. Müteakip sözleşmeler, bir yıldan az, üç yıldan fazla olmamak şartıyla azami yedi yıllık hizmet süresi sonuna kadar uzatılabilir. Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemezler.

    (2) En az ilköğretim ve yurt dışındaki dengi okul mezunu olanlardan;

    (a) Askerlik hizmetine başlamadan sözleşmeli erliğe kabul edilenlerin sevkleri; ilgili Kuvvet Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifine istinaden, sözleşmeli er oluncaya kadar Milli Savunma Bakanlığı tarafından tehir edilir.

    (b) Askerlik yükümlülüğünü daha önce tamamlamamış olanların, askerlik yükümlülüklerine ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uygun olarak, ön sözleşme imzalandığı tarihten itibaren ay olarak geçirdiği sürelerin üçte biri askerlik hizmetinden sayılır.

    (3) Sözleşmeli erbaşlar, muvazzaflık hizmetinde olan emsal rütbedeki erbaşların üstü, emsal rütbedeki uzman erbaşların astıdır.

    (4) Sözleşmeli erlikte en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde onbaşılığa; sözleşmeli onbaşılıkta en az iki yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde belirtilen esaslar dahilinde çavuşluğa geçirilir.

    b. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler;

    (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerin kıyafetleri, vatani görevini yapmakta olan yükümlü erbaş ve erlerin kıyafetleri ile aynıdır. Farklı bir işaret veya amblem kullanılmaz.

    (2) Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine MSB Akıllı Kart'ı verilir.

    (3) Sözleşmeli erbaş ve erler görev yaptıkları kadroya karşılık gelen silahlarını kullanırlar (Örneğin; piyade tüfeği, makineli tüfek, roketatar vb.).

    (4) Sözleşmeli erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, 7179 sayılı Kanun gereği askerlik yapanlarda olduğu gibidir. Sözleşme ve görev süresince kışlada iskan edilirler. Ancak sözleşmeli erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile görevlerini ve emniyetini aksatmayacak şekilde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu görev yerlerinden ayrılmaları için izin verilir.

    (5) Sözleşmeli erbaş ve erler, en az üç yıl görev yaptıktan sonra ilgili mevzuattaki şartları taşımaları ve yapılacak sınavlarda başarılı olmaları kaydıyla uzman erbaşlık ve astsubaylığa geçiş yapabilirler.

    (6) 6191 sayılı Kanuna göre; kendi kusurları olmaksızın veya ilk sözleşmesini

    yahut müteakip sözleşme süresini bitirmesinden dolayı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlere, ayrıldıkları tarihteki 15.330 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarın, bu Kanuna ekli (2) sayılı Cetvelde hizmet yıllarına göre belirlenen oran ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ödeme yapılır.

    (7) Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına Milli Savunma Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar.

    (8) Sözleşme imzalayan sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 30 gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere 15 güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. 15 günlük yıllık mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere; ana, baba, eş, çocuk ve kardeşlerinin ölümü halinde 10 gün, eşinin doğum yapması halinde 10 gün, yangın, deprem ve su baskını gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içerisinde 30 güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu mazeret izinleri yıllık izinden sayılmaz.

    (9) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelden hizmette bulundukları süre içinde vefat edenlerin eş, çocuk, anne ve babaları ile; malul olanların kendilerine sosyal ve ekonomik destek sağlamak, imkanlar ölçüsünde hukuki destek vermek ve/veya doğal afetler nedeniyle maddi ve manevi zarar görmeleri halinde maddi yardımda bulunarak mağduriyetleri hafifletmek ve dayanışma ruhunu tesis etmek amacıyla kurulan TSK Dayanışma Vakfı'na üye olmaları durumunda bu kurumca sağlanan imkanlardan sözleşmeli erbaş ve erler de istifade ederler.

    (10) MY-114-1 (C) Silahlı Kuvvetler İstihbarata Karşı Koyma, Koruyucu Güvenlik ve İşbirliği Yönergesi 8'inci Bölüm 11'inci madde (ğ) bendinde; "TSK bünyesindeki personelden çifte vatandaşlığa sahip olduğu tespit edilenlerin sıralı amirlerince vukuatlı nüfus kayıt örneği istenir. Söz konusu personel, yabancı ülke uyruğundan çıkması ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmesi konusunda yazılı olarak ikaz edilerek, konu ile ilgili adli ve idari işlemleri tamamlaması için kendisine bir süre tanınır. Personelin gerekli işlemleri başlatıp başlatmadığı takip edilerek sonucu ilgili Kuvvet Komutanlığının İstihbarat Başkanlığına bildirilir. Yapılan ikazlara rağmen çifte vatandaşlık durumunu devam ettirmekte ısrar eden personel hakkında gerekli yasal işlem başlatılır." düzenlemesi mevcuttur. Herhangi bir nedenle, yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığına kesin kayıt öncesinde sahip olduğu yabancı ülke uyruğundan çıkmayan ve sadece T.C. vatandaşlığını seçmeyen adaylar, haklarında yukarıda ifade edilen Yönerge hükmünün uygulanmasını kabul etmiş sayılacaktır.

        3. BAŞVURU

        a. Kimler Başvurabilir, Başvuru Koşulları Nelerdir?

        Sözleşmeli erliğe aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar başvurabilir.

        Başvuru Koşulları:

        (1) Türk vatandaşı ve erkek olmak,

        (2) En az ilköğretim veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak,

        (3) Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihinden sonra doğanlar),

        Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 tarihi ile 31 Aralık 2001 tarihleri arasında doğanlar),

        (4) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

        (5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

        (6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

        (7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

        (a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından,

        (b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

        (c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun

        148'inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahküm olmamak,

        (8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya daha fazla hapis cezası ile mahküm olmamak,

        (9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

        (10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

        (11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat eden adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için Birlik Komutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

        (12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazla olabilir.),

        (13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Sözleşmeli Erler için belirtilen şartları taşımak,

        (14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

        UYARI: Başvuruda bulunan adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, sınavın veya temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun (tertip edilmiş olsalar dahi) işlemleri iptal edilecektir.

        b. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

        (1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak Başvuru Programı Kullanma Talimatında (Ek-1) belirtilen esaslar dahilinde çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Halen silahaltında olan adaylar çevrimiçi başvurularını yaptıktan sonra başvuru sayfasının çıktısını alarak kıta özlük dosyalarının muhafaza edildiği ilk amirine (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar nitelik belgelerinin hazırlanması için) müracaat edeceklerdir.

        (2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip başvuru bilgileri başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

        (3) Çevrimiçi (online) başvurular, başvuru yapılan internet sayfasından e-devlet şifresi girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

        (4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adaylar kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmekle sorumludurlar.

        (5) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu husus, askerlik hizmeti devam eden adaylara ilgili birlik komutanları tarafından hatırlatılacaktır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir.

        UYARI: İnternet ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

        c. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

        (1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak,

        (2) Adayların başvurularına; başvuru son günü itibariyle başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıklarına göre (başvuruların son günü itibariyle yaş, eğitim, terhis vs.) işlem yapılacak,

        (3) Adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA'da veya sonradan duyuru yapılacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacaktır. Bu nedenle başvuru evraklarını beyan etmeyen, başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        ç. Askerlik Hizmeti Esnasında Başvuran Adaylara Birlik Komutanlıklarınca Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

        (4) Askerlik hizmeti sırasında başvuruda bulunacak adaylardan, askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için birlik komutanlıkları ve kurum amirliklerince, Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde bulunan nitelik belgesi doldurulacak, müteakiben onaylananlar mühürlenecek ve zarflanacaktır (askerlik hizmeti 3 aydan az olan adaylar için nitelik belgesi tanzim edilmeyecektir).

        (5) Askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayan adaylardan adli (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeler, varsa Rehberlik ve Danışma Merkezi sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır. Nitelik belgesi adaylar tarafından, kapalı ve mühürlü zarf içerisinde sınavlara gelirken getirilecektir. Açık zarf ve mühürsüz nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir.

        UYARI : "Sözleşmeli er olmaya layık değildir." kanaatli nitelik belgesi gönderilmeyecek, adaya

        tebliğ edilerek şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmi evrak kanalı ile gönderilmeyecektir.

        (6) Birlik komutanlıkları ve kurum amirlikleri, bir dosyaya adayların kapalı/mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi (askerlik hizmetinin en az 3 aylık bölümünü tamamlayanlar için) ile varsa mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar ikinci seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde evrak kontrol aşamasında sınav merkezine teslim edilecektir. Adaya zarfı açmaması gerektiği hususu tebliğ edilecektir.

        (7) Askerlik hizmeti devam eden başvuru sahibi adaylara;

        (a) Nüfus cüzdanı/kimlik kartı (askeri kimlik dahil) sınavlara katılmaları maksadıyla teslim edilecek,

        (b) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY 52-13 TSK Erbaş ve Er İşlemleri Yönergesine göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir.

            d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır?

            (1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle Personel Temin Daire Başkanlığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

            (2) İkinci veya müteakip dönemlerdeki seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılmaktadır. Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmamaktadır. Bu nedenle, seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini internetten öğrenme zorunluluğu bulunmaktadır.
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