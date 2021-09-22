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    • Memurlar
    • 23.09.2021 08:42
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    • 23.09.2021 08:42
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    Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamuya 100 bin yeni personel alımı! Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?

    Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının sonrasında adaylar, hem kamu ve hem de özel sektörde iş imkanlarına odaklandı. 1 milyon 70 istihdam sözü verdiği ekonominin üç senelik yol haritasında, 2021 yılının Aralık ayına kadar kamuda 100 bin şahıs işe yerleşmiş olacak. Alımlara dair "Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?" gibi en çok merak edilen suallere haberimizde yer verdik.

    takvim.com.tr
    Kamuya 100 bin yeni personel alımı!

    Kamuya 100 bin yeni personel alımı için detaylar için vatandaşlar araştırma yapıyor. Kamu kurumları personel alımları Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adaylar ise kamuya personel alımı ile alakalı soru başlıklarını merak ediyor. İlanları nereden takip edebileceğiniz, işçi alımlarının hangi kapsamlarda gerçekleşeceği ve işe alım sürecine dair gibi verilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki, Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor? İşte adaylar amacıyla en çok merak edilen sorular ve yanıtları...

    YETENEK KAPISI ÜZERİNDEN İŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?

    İş ilanları, etkinlik, eğitimlerini; iş verenler, Kariyer Kapısı üzerinden duyuruyor. Öğrenci ve mezunlar işverenlere kendileri ile alakalı direk bulguyu bu kapıdan verebiliyor. Şartlarda idealluk gösteren adaylar, iş görüşmesine çağrı ediliyor.

    HANGİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA KPSS VE EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILIYOR?

    Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS, engelli işçi alım ilanlarına ise EKPSS puanıyla alım yapılıyor. Bu durum, eğitimine bakılmadan temizlik, emniyet ve koruma, bakım ve tamir hizmetlerindeki işçi alımı ilanlarının dışında kalıyor. Aynı vakitte kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak personellerde eğitim haline bakılmaksızın noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.

    KAMU KURUMLARININ İŞ İLANLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?

    Bu ilanlara yönelik işlemler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi doğrultusundan yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu ilanlarını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz.

    KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMLARI HANGİ KAPSAMDA YAPILIYOR?

    Türkiye'de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. İş Kanunu'na göre, sürekli, geçici ya da mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. Bugün itibariyle adreste,135 bin açık iş ilanı bulunuyor.

        SINAVA TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

        Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına müracaat yapabilmek amacıyla B grubu kadrolar amacıyla en son oluşturulan geçerli KPSS'den en az 60 puan alabilmek gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü ya da terörle mücadele esnasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurmak amacıyla ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.

        SINAVA (KPSS/EKPSS) TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURUDA HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ KULLANILIR?

        B grubu kadrolar amacıyla çift senelerde yapılmış ve geçerli olan; lisans mezunları amacıyla KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kurumunca tespit edilen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu doğrultusundan tespit edilen geçerli KPSS puan türü kullanılır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        KURAYA TABİ KAMU İLANLARINDA ADAY LİSTELERİ NASIL BELİRLENİR?

        Kuraya tabi ilanlarda Kurumun gönderdiği ve ilanda belirti edilen şartları taşıyan müracaat sahiplerinin bütününün yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle, açık iş adedinin dört katı aday belirleniyor. Ayrıca, aynı sayıda yedek aday, ilanı veren kamu kurumu doğrultusundan noter huzurunda çekilecek kura ile belirleniyor. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre kamu kuruluşu istihdam edeceği kişileri, yukarıda belirti edilen listelerde yer alan adaylar arasından gerçekleştireceği yazılı ve/ya da sözlü sınavla belirler.

        İŞKUR ARACILIĞIYLA YAPILAN KAMU İŞÇİ ALIMLARINA İŞ ARAYANLAR NASIL BAŞVURU YAPABİLİR?

        Kamu işçi ilanları İŞKUR internet şubesinde yayınlanıyor. İlanlara müracaat zamanı beş gündür. İş arayanlar niteliklerine ideal kamu ilanlarına müracaat işlemini; https://esube.iskur.gov.tr ve Alo 170 etkileşim hattı üzerinden ya da İŞKUR birimine şahsen müracaat ederek yapabilir. Kamuya işçi olarak alınacakların 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

        KAMU İŞÇİ ALIMLARINDA ÖNCELİK HAKKI NEDİR?

        Kamu işçi ilanlarına müracaatte genel müracaat listesinin yanı sıra, öncelikli müracaat listesi oluşturuluyor. Öncelik hakkı işe yerleşme garantisi sağlamamakla birlikte; sınava tabi ilanlara KPSS ya da EKPSS puanı olmaksızın müracaat yapabilme imkânı sağlar. Kuraya tabi ilanlara da öncelikli adaylar öncelik hakkı ile müracaat yapabilirler. Genel ve öncelikli müracaat listeleri mevzuatta belirti edilen usullere göre ayrı ayrı oluşturularak alakalı kamu kurumuna gönderilir. Takvim.com.tr okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

            Kamu Memur Alım İlanları

            Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.09.2021

            Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 01.10.2021

            Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı 27.09.2021

            İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk De3fa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

            Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım 08.10.2021

            Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 01.10.2021

            Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

            Adalet Bakanlığından Merkez Teşkilatı Sözleşmeli Personel Alım İlanı 24.09.2021

            Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

            Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı 27.09..2021

            Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından 08.10.2021

            Diyanet İşleri Başkanlığından Personel Alım Sınavı 24.09.2021

            ÖSYM Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 04.10.2021

            Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alım İlanı 30.09.2021

            ÇSGB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı 11.10.2021

            Hakimler ve Savcılar Kurulu Memur Alım İlanı 08.10.2021


            TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            24 Eylül 2021 Cuma

            ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            ADALET BAKANLIĞI 8 SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

            24 Eylül 2021 Cuma

            ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            ADALET BAKANLIĞI 18 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM İLANI

            24 Eylül 2021 Cuma

            GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 2021 YILI SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI DUYURUSU

            27 Eylül 2021 Pazartesi

            ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

            ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI

            11 Ekim 2021 Pazartesi
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            Haberler Memurlar Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamuya 100 bin yeni personel alımı! Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?
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