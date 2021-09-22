Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamuya 100 bin yeni personel alımı! Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?

SINAVA TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURU İÇİN ALT PUAN SINIRI KAÇTIR?

Ön lisans ve lisans eğitim düzeyindeki işçi alım ilanlarına müracaat yapabilmek amacıyla B grubu kadrolar amacıyla en son oluşturulan geçerli KPSS'den en az 60 puan alabilmek gerekiyor. Engelli ve eski hükümlü ya da terörle mücadele esnasında malul sayılmayacak şekilde yaralanan statüsündeki işçi alım ilanlarına başvurmak amacıyla ise KPSS/EKPSS'ye girmiş olmak yeterli.

SINAVA (KPSS/EKPSS) TABİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA BAŞVURUDA HANGİ KPSS PUAN TÜRLERİ KULLANILIR?

B grubu kadrolar amacıyla çift senelerde yapılmış ve geçerli olan; lisans mezunları amacıyla KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türlerinden ilanı veren kamu kurumunca tespit edilen puan türü, ön lisans düzeyindeki ilanlarda KPSS P93 puan türü kullanılır. Kariyer mesleklerde ise ilanı veren kamu kurumu doğrultusundan tespit edilen geçerli KPSS puan türü kullanılır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.