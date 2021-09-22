Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamuya 100 bin yeni personel alımı! Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor?

Kamuya 100 bin yeni personel alımı için detaylar için vatandaşlar araştırma yapıyor. Kamu kurumları personel alımları Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleşiyor. KPSS sınavına giren adaylar ise kamuya personel alımı ile alakalı soru başlıklarını merak ediyor. İlanları nereden takip edebileceğiniz, işçi alımlarının hangi kapsamlarda gerçekleşeceği ve işe alım sürecine dair gibi verilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki, Kamu personel alımları nereden yapılıyor? Kamu personel alımı şartları nedir, hangi puan türüyle alım yapılıyor? İşte adaylar amacıyla en çok merak edilen sorular ve yanıtları...
YETENEK KAPISI ÜZERİNDEN İŞ BULMAK MÜMKÜN MÜ?
İş ilanları, etkinlik, eğitimlerini; iş verenler, Kariyer Kapısı üzerinden duyuruyor. Öğrenci ve mezunlar işverenlere kendileri ile alakalı direk bulguyu bu kapıdan verebiliyor. Şartlarda idealluk gösteren adaylar, iş görüşmesine çağrı ediliyor.
HANGİ KAMU İŞÇİ ALIM İLANLARINA KPSS VE EKPSS PUANIYLA ALIM YAPILIYOR?
Ön lisans ve lisans düzeyindeki işçi alım ilanlarına KPSS, engelli işçi alım ilanlarına ise EKPSS puanıyla alım yapılıyor. Bu durum, eğitimine bakılmadan temizlik, emniyet ve koruma, bakım ve tamir hizmetlerindeki işçi alımı ilanlarının dışında kalıyor. Aynı vakitte kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacak personellerde eğitim haline bakılmaksızın noter huzurunda çekilecek kurayla belirleniyor.
KAMU KURUMLARININ İŞ İLANLARINI NEREDEN TAKİP EDEBİLİRİM?
Bu ilanlara yönelik işlemler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi doğrultusundan yürütülüyor. İşe alım süreçlerinin tamamı Kariyer Kapısı adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Kamu ilanlarını "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden takip edebilirsiniz.
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALIMLARI HANGİ KAPSAMDA YAPILIYOR?
Türkiye'de iş arayanları ve işçi arayanları bir araya getiren istihdam kaynağı İŞKUR, geçmişten bugüne iş arayanlara umut ışığı olmaya devam ediyor. İstihdamın arttırılmasında büyük payı olan İŞKUR, iş arayanlarında yüzünü güldürüyor. İş Kanunu'na göre, sürekli, geçici ya da mevsimlik işçilerin istihdam süreçleri İŞKUR aracılığı ile sağlanıyor. Bugün itibariyle adreste,135 bin açık iş ilanı bulunuyor.