Jandarma subay ve astsubay alımı ne zaman? Astsubay olmak için yaş sınırı kaç, başvuru şartları neler?

JANDARMA SUBAY VE ASTSUBAY ŞARTLARI NELERDİR?

Subay ve Astsubay alımları için genel, KPSS, Yaş, Sağlık şartları aranıyor.

Genel Olarak:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Dört yıllık lisans mezunu olmak, Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Sağlık açısından TSK yönetmeliğinde belirtilen nitelikleri taşıyor olmak, Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak, Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, Hamile olmamak şartları aranıyor.

KPSS Şartı:

Adaylardan 2020 veya 2021 yıllarında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekmektedir. Ayrıca ALES puanı ile de başvuru yapılabilmektedir.

Yaş şartı :27 yaşını bitirmemiş olmak ve Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak şartları aranıyor.