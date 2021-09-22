Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 17 personel alacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 17 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak personellerin 15 Uzman Yardımcısı, 1 İdari Memur ve 1 İdari Memur (Engelli) kadrolarında istihdam edileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

İşte Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri personel alım ilanına başvuru için bilgiler

1- Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne 15 (Onbeş) Uzman Yardımcısı, 1 (Bir) İdari Memur ve 1 (Bir) İdari Memur (Engelli) olmak üzere toplam 17 (Onyedi) personel alınacaktır.

2- Uzman Yardımcısı kadrosu için 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2019, 2020 veya 2021 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/ e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Eşdeğerlik Tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak, (İkinci yabancı dil tercih sebebi olacaktır.)

3- İdari Memur kadrosu için 06.09.2020 veya 01.08.2021 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak.

4- İdari Memur (Engelli) kadrosu için 15.11.2020 tarihinde yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve en az %40 oranında engeli olduğuna ve çalışabilir durumda olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporuna sahip olmak.

5- Son başvuru tarihi 25 Ekim 2021 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.

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