2021 İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: En az 4.500 TL maaşlı, KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı

İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

Türkiye' de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok kolay şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister çevrimiçi olarak, ister de bulunulan kentte tespit edilen İŞKUR şubelerine bireysel müracaatte bulunarak gerçekleştirebilirsiniz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

· Eğer İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, kurumun tanıttığı fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve kusursuz olmasına ilgi etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş amacıyla açılan en ideal iş ilanına daha basit şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

· Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının varolduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum vazifiyeti gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten gerçekleştirmek amacıyla;

· Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

· İŞKUR resmi sitesinde üst menüde tespit edilen "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.