2021 İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: En az 4.500 TL maaşlı, KPSS şartsız ve şartlı personel alımı ilanları yayınlandı

İş ilanları bakanların yardımına İŞKUR koşuyor. İŞKUR vasıtasıyla KPSS şartlı ve koşulsuz iş ilanları yayınlanırken özel sektör ve kamuya personel, memur alımı yapılıyor. İŞKUR iş ilanları arasında KPSS koşulu gerektirenler bulunduğu gibi, KPSS koşulu istemeyen iş ilanları da yer ediniyor. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşın en çok merak ettiği sorulardan birisidir. Artan işsizlik oranları ile eş güdümlü yeni iş arayanların adedinin çoğalması İŞKUR kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha çok sorgulanmasına namacıyla oluyor. Yeni bir iş arıyor fakat bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması amacıyla İŞKUR kayıt prosedürünü nasıl yapacağınızı bütün detaylarıyla yazımızda aktardık.
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021
Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021
İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021
Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021
İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
Erzurum Ilıca Termal İnş.Taah.Enerji Tur. Hizm.Alımı Taş. Mad San. Tic. A.Ş. 08.10.2021
İstanbul BİMTAŞ San Tic. A.Ş. 22.09.2021
Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021
Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 23.09.2021
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 23.09.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 25.09.2021
İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 30.09.2021
Balıkesir Marmara Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.09.2021
Malatya Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. San. Ltd. Şti. 22.09.2021
Afyonkarahisar Kılıçarslan Taşımacılık ve Pet. Tem. İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. 23.09.2021
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 24.09.2021
İzmir İZDOĞA Tic. San. A.Ş. 22.09.2021
İzmir BYNDR Tur Enerj. Org. İns. Kayn.San.T.c. A.Ş. 23.09.2021
Kırklareli Vize Belediyesi Per. Ltd. Şti. 22.09.2021
Afyonkarahisar Park Akören Dinlenme Tes. Gıda İnş. San Tic. Ltd.Şti. 24.09.2021
Çanakkale 22 Eylül Destek Turz. San.. Tic. Ltd. Şti. 29.09.2021
Muğla MUTTAŞ Muğla Kent Hizm. İnş. Turz. Taş. Tic. İşl. İLetişim San. Tic. A.Ş. 23.09.2021
Aydın Lima San. Tic. İnş. Hizm. Turz. MAden. Ener. Tar. Hayv. Yat. A.Ş. 22.09.2021
Kocaeli Körpaş Tem. Gıda Bor. İmal. Öz. Güv. Eğit. San. Tic. A.Ş. 22.09.2021
Aydın İncirbel Akaryakıt Tur. Gal. Gıda Taş. İnsan Kayn. Eğt. Hizm. Yen. En. San. ve Tic. Ltd. Şti 22.09.2021
Sivas Akbelsan Personel Ltd. Şti. 24.09.2021
Sakarya Arbel İnş. Peyz. Hizm. Alım Geri Dönüşüm A.Ş. 22.09.2021
İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 24.09.2021
Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 22.09.2021
Muğla Yatağan Belediyesi Personel Ltd. Şti. 22.09.2021
Zonguldak Gümeli Belediyesi Per. Ltd. Şti. 23.09.2021
İstanbul İSTON İstanbul Beton Elemanları ve Hazır Beton Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 23.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 23.09.2021
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 27.09.2021