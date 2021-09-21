Sahil Güvenlik 300 Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımı e-Devlet başvuru ekranı!



5. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

6. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.

7. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

8. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden "…….. Branşında Uzman Erbaş Olur." kararlı sağlık raporu almak, ayrıca branş/ihtisas özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

9. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

10. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

11. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'ndaki (Eylül 2021) diğer şartları taşıyor olmak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi:09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

ALIM YAPILACAK BRANŞLAR

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sahil Güvenlik 300 Uzman Erbaş alımı Başvuru sonuçları, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 15 Ekim 2021 tarihinden sonra ilan edilecektir. Adaylar başvuru sonuçlarına yönelik itirazlarını, yazılı sınav ve 2'nci seçim aşamalarına kadar olan süre içerisinde yapmaları gerekmektedir.

Başvuru sonuçları ile ilgili, yazılı sınav ve 2'nci seçim aşamaları esnasında ya da sonrasında gelen itirazlar kabul edilmeyecektir. Bu sürenin takibine ve itiraz işlemlerine yönelik sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecek.

Bu nedenle adayların e-devlet sisteminde kayıtlı cep telefonu numaralarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacak.