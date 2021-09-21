Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuç PBS ekranı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi!

Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen sağlıkçılar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularınıu yapmıştı. Sağlık Baskanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 2021 atama kurası ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!
ATAMA İLANI YAYINLANDI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURULAR SONA ERDİ
İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.