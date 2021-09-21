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    • Memurlar
    • 21.09.2021 16:14
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    • 21.09.2021 16:15
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    Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuç PBS ekranı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi!

    Sağlık Bakanlığı atamaları son dönemde en çok araştırılan konular arasında yer aldı. 8-14 Eylül tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı bünyesinde memur atamalarına başvuran adaylar sonuçlar hakkında araştırmalara başladı. Değerlendirme sonuçları PBS üzerinden ilan edilecek. Memur alımına ilişkin yapılan açıklamaya göre atamalar noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 2021 atama kurası ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuç ekranı!

    Sağlık Bakanlığı atamaları hakkında arama motorlarında araştırmalar sürüyor. Atama bekleyen sağlıkçılar 8-14 Eylül tarihleri arasında başvurularınıu yapmıştı. Sağlık Baskanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 2021 atama kurası ne zaman yapılacak? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    ATAMA İLANI YAYINLANDI

    Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikhükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

    2021 YILI 2. DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURA TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURULAR SONA ERDİ

    İlan Metni ve Münhal Kadrolar yayınlanmıştır. Başvurular 8 Eylül 2021 Çarşamba - 14 Eylül 2021 Salı (saat 18:00'e kadar) tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

        İTİRAZLAR NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

        İnceleme sonrası başvuruları reddedilenlerin itirazları, 22 Eylül Çarşamba gününden 24 Eylül Cuma saat 18.00'e kadar PBS üzerinden alınacak. İtiraz sonuçları 29 Eylül Çarşamba PBS üzerinden açıklanacak.

        ATAMAYA ESAS İSTENEN BELGELER

        Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeler başvuru dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo ile gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
        a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe.
        b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe. (Bakaya olanların atamaları yapılmayacaktır) c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı dilekçe.
        3 d) Vesikalık fotoğraf. (son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet)
        e) Mal bildirim formu.
        f) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli.
        g) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge (Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
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        Haberler Memurlar Sağlık Bakanlığı 2021 atama başvuru sonuç PBS ekranı! Sağlık Bakanlığı atama kurası ne zaman? 2. dönem ilk defa ve yeniden atama kura takvimi!
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