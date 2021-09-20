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    • 20.09.2021 10:03
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    • 20.09.2021 10:04
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    Ankara Medipol Üniversitesi 31 akademik personel alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Ankara Medipol Üniversitesi 31 akademik personel alım ilanı dikkat çekti.

    Ankara Medipol Üniversitesi 31 akademik personel alacak

    Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 31 akademik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak akademik personellerin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Ankara Medipol Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvuru için istenen belgeler
    • Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi aslen veya vekâleten elden teslim edilmelidir)
    • YÖK Formatlı Özgeçmiş (Doküman ve CD olarak)
    • Diploma Fotokopileri (Lisans diploması noter onaylı veya asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
    • Yüksek Lisans Öğrenci Belgesi
    • Doktora Öğrenci Belgesi
    • ALES Sonuç Belgesi Fotokopisi
    • Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi
    • Resmi Transkriptler (asıllarının olması halinde aslı gibidir yapılır)
    • Tecrübe Belgesi (Onaylı)
    • Onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar, ayrılmış veya emekli olanlar getirecekler)
    • Erkek Adaylar İçin Askerlikle İlgili Terhis, ilgili terhis, tecil veya muaf Olduğunu Belirten Belge
    • Adli Sicil Kaydını Gösterir Belge (e-Devlet)
    • Nüfus Cüzdan Fotokopisi
    • 4 Adet Vesikalık Fotoğraf

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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