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    • Memurlar
    • 19.09.2021 15:04
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    • 19.09.2021 15:04
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    Kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B'li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

    Kamuya memur personel alımı ilanları yayımlandı. Türkiye Cumhuriyeti Strateji ve Bütçe Başkanlığı doğrultusundan yayımlanmış olan sözleşmeli personel alımı ilanına göre binlerce kişilik boş kadro ile alım yapılacak. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden alım yapılacak olup ilanlara müracaat süreci başlamıştır. Kamu kuruluşlarında yayınlanan bültenin şartlarına göre, KPSS koşuluyla veya KPSS koşulsuz ilköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu adaylar müracaatta bulunabiliyor.

    takvim.com.tr
    Kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B’li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı...

    Kamu kurum ve kuruluşları gereksinimleri tarafında planladıkları personel alımlarını, yayınladıkları ilanlarla vatandaşlara duyurmaktalar. Alım yapılacak kadro ya da pozisyona göre adaylar lüzumlu eğitim seviyelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. İşte kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B'li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı ilanları ve detayları.

    4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANLARI

    4/B Sözleşmeli Personel İlanları

    15 Eylül

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    14 Eylül

    PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

    24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    9 Eylül

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    ADALET BAKANLIĞI

    8 ADET ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR.

    ADALET BAKANLIĞI

    18 ADET MÜHENDİS ALINACAKTIR.

    1 Eylül

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

    1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK

    25 Ağustos

    GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

    1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

    B GRUBU MEMUR ALIMI

    17 Eylül

    HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

    10 MEMUR ALACAK

    10 Eylül

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    AÇIKTAN ALIM SINAVI

    7 Eylül

    DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

    AÇIKTAN HİZMETLİ ALIMI

    2 Eylül

    ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    1 MEMUR ALACAK

    25 Ağustos

    ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    6 MEMUR ALACAK

    24 Ağustos

    ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    125 MEMUR ALACAK

    ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    50 ZABITA MEMURU ALACAK

    23 Ağustos

    BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    10 ADET ZABITA MEMURU ALIMI

    18 Ağustos

    KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    12 MEMUR ALACAK

        Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı İlanı Detayları:

        Üniversiteye 2021 yılı sözleşmeli Sağlık Personeli alımı ilanı yayımlandı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu personel alımı yapılacak. Alımları Hemşire, Röntgen Teknisyeni, Sağlık Teknikeri, Eczacı ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarında yapılacak. Adaylar başvurularını en geç 28 Eylül 2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

        Adalet Bakanlığı Personel Alımı İlan Detayları:

        Adalet Bakanlığına toplamda 26 Sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alımlar KPSS Puanı ile yapılacak olup 60 Kamu Personeli Seçme Sınavından 60 veya 70 puan almış olmak şartı aranacak. Bu yönde Bakanlık 8 Çözümleyici ve 18 Mühendis alımı yapılacak. Başvurular başlamış olup en geç 24 Eylül 2021 tarihine kadar yapılacaktır.

        Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı İlanları:

        Dışişleri Bakanlığı bünyesine farklı birimlerde görevlendirmek üzere 4 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağını açıkladı. Bu yönde alımlar:

        T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu,

        T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu,

        T.C. Paris Büyükelçiliği,

        birimlerinde yapılacak. İlgili yurtdışı birimlerine Bakanlık tarafından Sözleşmeli Sekreter alımı yapılacak. Türk Uyruklu adaylar tarafından alım yapılacak olup KPSS Şartı aranmıyor. Ayrıca ilgili ilanlara başvuru için en az lise mezunu olmak, 41 yaşından büyük olmamak ve alım yapılacak ülkenin dilini ve Türkçe'yi iyi derecede biliyor olmak şartları aranacak.

        KAMUYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARININ TAMAMI BURADA
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        Haberler Memurlar Kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B'li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar
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