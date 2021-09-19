Kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B'li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı başvuru şartları açıklaması! İşte kadrolar

Kamu kurum ve kuruluşları gereksinimleri tarafında planladıkları personel alımlarını, yayınladıkları ilanlarla vatandaşlara duyurmaktalar. Alım yapılacak kadro ya da pozisyona göre adaylar lüzumlu eğitim seviyelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. İşte kamuya lise, ön lisans ve lisans 4/B'li binden fazla sözleşmeli memur personel alımı ilanları ve detayları.
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANLARI
4/B Sözleşmeli Personel İlanları
15 Eylül
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
2 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
14 Eylül
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
24 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
9 Eylül
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
ADALET BAKANLIĞI
8 ADET ÇÖZÜMLEYİCİ ALINACAKTIR.
ADALET BAKANLIĞI
18 ADET MÜHENDİS ALINACAKTIR.
1 Eylül
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
1 SÖZLEŞMELİ SEKRETER ALACAK
25 Ağustos
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
1000 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
B GRUBU MEMUR ALIMI
17 Eylül
HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU
10 MEMUR ALACAK
10 Eylül
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
AÇIKTAN ALIM SINAVI
7 Eylül
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
AÇIKTAN HİZMETLİ ALIMI
2 Eylül
ÇARDAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI
1 MEMUR ALACAK
25 Ağustos
ALUCRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
6 MEMUR ALACAK
24 Ağustos
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
125 MEMUR ALACAK
ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
50 ZABITA MEMURU ALACAK
23 Ağustos
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
10 ADET ZABITA MEMURU ALIMI
18 Ağustos
KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12 MEMUR ALACAK