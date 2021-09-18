MSB işçi alımı sınavları ne zaman yapılacak? MSB duyurular: 2 bin 533 personel alımı mülakat ve uygulamalı sınav tarihleri!

MSB DUYURULAR: 2.533 İŞÇİ ALIMI SINAV TARİHLERİ!

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 2.533 (iki bin beş yüz otuz üç) adet açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 'nun resmî internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuru sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereği sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecek adaylar, İŞKUR tarafından gönderilenler arasından 28.07.2021 tarihinde noter huzurunda yapılan kura çekimi ile tespit edilmiştir. Bu maksatla açık iş pozisyonunun 4 katı asil, 4 katı yedek olacak şekilde aday belirlenmiştir.