6 Eylül tarihinde yaklaşık 18 milyon öğrenci okullarda koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitime başladı. Bu doğrultuda ayın ilk günleriyle beraber İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanlarına başvurular yapıldı. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana işçi alımı sağlandı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 İŞKUR TYP hizmetli temizlik görevlisi kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor. Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)