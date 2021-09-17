Komiser yardımcısı alımı sınavı ne zaman 2021? Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı sınavının detayları...

Komiser yardımcısı alımı sınavı ne zaman 2021? Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi 925 erkek 75 kadın olmak üzere komiser yardımcısı alımı için başvuruları Ağustos ayında almıştı ve şimdi gözler kayıt ve sınav tarihlerine çevrildi. Sınavla ilgili konu detayları ve tüm bilgiler de belli oldu. İşte ayrıntılar…
1000 KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI NE ZAMAN?
Sınav tek oturum halinde 17 Ekim 2021 tarihinde tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 27 Ekim'de açıklanacak.
Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.
KAYITLAR NE ZAMAN? SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
azılı sınav kayıt işlemleri 17 ila 21 Eylül 2021 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr alınacak. Sınav giriş belgeleri 11 ila 16 Ekim tarihleri arasında adayların erişimine açılacak.
POLİS AKADEMİSİ 1000 KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAVI DETAYLARI BELLİ OLDU!
Sınav, 17 Ekim 2021 Pazar günü saat 14.00'te tek oturum halinde Ankara, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Samsun, Şırnak, Trabzon ve Van olmak üzere 11 (onbir) sınav merkezinde gerçekleştirilecektir.
Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından güncel mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:a) Polis Meslek Mevzuatı (%30)
b) Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)
c) Ceza Hukuku (%10)
d) Anayasa Hukuku (%10)