Komiser yardımcısı alımı sınavı ne zaman 2021? Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı sınavının detayları...

Komiser yardımcısı alımı sınavı ne zaman 2021? Polis Akademisi 1000 komiser yardımcısı alımı sınav giriş belgesi yayınlandı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi 925 erkek 75 kadın olmak üzere komiser yardımcısı alımı için başvuruları Ağustos ayında almıştı ve şimdi gözler kayıt ve sınav tarihlerine çevrildi. Sınavla ilgili konu detayları ve tüm bilgiler de belli oldu. İşte ayrıntılar…