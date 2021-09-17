GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim listesi! GSB nihai liste yayınlandı mı? PGM GSB işçi alımı kura sonuçları ve mülakat tarihi!

5) Sözlü imtihanda başarılı sayılmak amacıyla, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

6) Adaylar sözlü imtihana gelir iken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışında diğer bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

7) Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı durumda ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir imtihan hakkı verilmeyecektir. Fakat mücbir sebeple sözlü imtihana katılamayacak olunması halinda tespit edilen imtihan tarihleri amacıylade olmak kaydıyla adaylar amacıyla sözlü imtihan tarihinde farklılık yapılabilecektir.

8) Bakanlık sözlü imtihan yeri ve tarihleriyle alakalı farklılık yapma hakkına sahiptir.

9) Sözlü imtihan sırasında tutulacak tutanaklar dışında sesli ya da görünümlü rastgele bir kayıt yapılmayacaktır.

10) Sözlü imtihana dair duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.