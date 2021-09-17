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    • Memurlar
    • 17.09.2021 12:11
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    • 17.09.2021 12:19
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    GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim listesi! GSB nihai liste yayınlandı mı? PGM GSB işçi alımı kura sonuçları ve mülakat tarihi!

    İŞKUR tarafından başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 işçi alımı için 15 Eylül'de kura çekimi yapıldı. GSB kura çekimlerinin noter huzurunda tamamlanmasının ardından duyurular ksımından adaylara paylaşılacak. 549'u erkek, 869'u hanım olmak üzere temizlik görevlisi, 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımı ile ekibine 4 bin 346 işçi kazandıracak olan GSB, kura çekimi sonrası sonrası nihai sonuçları adayların huzuruna paylaşacak. Kura çekimi ardından sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar bakanlık tarafından belirlenen tarihlerde sözlü imtihana alınacak. Peki, GSB nihai liste yayınlandı mı? GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim listesi belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim listesi 2021!

    GSB kura çekimlerinin noter huzurunda tamamlanmasının ardından duyurular kısmından adaylara paylaşılacak. Ekibine 4 bin 346 işçi kazandıracak olan GSB, kura çekimi sonrası sonrası nihai sonuçlarıadayların huzuruna paylaşacak. Kura çekimi peşinden sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar bakanlık tarafınca belirlenen tarihlerde sözlü sınava alınacak. Peki, GSB nihai liste yayınlandı mı? GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim sıralaması belli oldu mu? İşte tüm detaylar!

    GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    GSB kura sonuçları, 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen kura çekilişinin ardından netlik kazandı. İŞKUR ve GSB birlikteliğinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların, KYK yurtlarının açılması ve personel ihtiyacının bulunması dolayısıyla 17 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.

    KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

    Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

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        GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

        1) Kura çekimi ardından sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü imtihana alınacaktır.

        2) Sözlü imtihan yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ilaveten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        3) Sözlü imtihanda adaylar; imtihan kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının vazifeye idealluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş bulunduğu puanların aritmetik ortalaması temel alınmak amacıyla sözlü imtihan puanı belirlenecektir.

        4) Sözlü imtihanda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek ile genel kültür bölümünde adaylara sözlü olarak soru sorma tekniği ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve yetenekye dair konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine ideal olarak yapılacak değerlendirme temel alınacaktır.

        5) Sözlü imtihanda başarılı sayılmak amacıyla, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        6) Adaylar sözlü imtihana gelir iken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışında diğer bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        7) Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı durumda ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir imtihan hakkı verilmeyecektir. Fakat mücbir sebeple sözlü imtihana katılamayacak olunması halinda tespit edilen imtihan tarihleri amacıylade olmak kaydıyla adaylar amacıyla sözlü imtihan tarihinde farklılık yapılabilecektir.

        8) Bakanlık sözlü imtihan yeri ve tarihleriyle alakalı farklılık yapma hakkına sahiptir.

        9) Sözlü imtihan sırasında tutulacak tutanaklar dışında sesli ya da görünümlü rastgele bir kayıt yapılmayacaktır.

        10) Sözlü imtihana dair duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.
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