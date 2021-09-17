GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim listesi! GSB nihai liste yayınlandı mı? PGM GSB işçi alımı kura sonuçları ve mülakat tarihi!

GSB kura çekimlerinin noter huzurunda tamamlanmasının ardından duyurular kısmından adaylara paylaşılacak. Ekibine 4 bin 346 işçi kazandıracak olan GSB, kura çekimi sonrası sonrası nihai sonuçlarıadayların huzuruna paylaşacak. Kura çekimi peşinden sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar bakanlık tarafınca belirlenen tarihlerde sözlü sınava alınacak. Peki, GSB nihai liste yayınlandı mı? GSB işçi alımı asil ve yedek adayların isim sıralaması belli oldu mu? İşte tüm detaylar!
GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
GSB kura sonuçları, 15 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşen kura çekilişinin ardından netlik kazandı. İŞKUR ve GSB birlikteliğinde noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından sonuçlar, GSB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. Sonuçların, KYK yurtlarının açılması ve personel ihtiyacının bulunması dolayısıyla 17 Eylül Cuma günü açıklanması bekleniyor.
📣 DUYURU— Gençlik ve Spor Bakanlığı🇹🇷 (@gencliksporbak) September 15, 2021
2021 Yılı Sürekli İşçi Alımı kura çekimi neticesinde asıl ve yedek olarak belirlenen adaylara ait listeler yasal süreçlerin tamamlanmasına müteakip Bakanlığımız internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından yayımlanacaktır.
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KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.