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    • Memurlar
    • 17.09.2021 15:32
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    • 17.09.2021 15:32
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    17 Eylül yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru ilanları

    17 Eylül yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR üzerinden yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunları arasından değişik belediye başkanlıkları bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden gerçekleştirmek istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Şayet İŞKUR kaydınızı çevrimiçi olarak yapıyorsanız, müessesenin tanıttığı fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek amacıyla vereceğinizin bütün bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru...

    17 Eylül yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, KPSS koşulsuz en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden arkası arda yayımlanan ilanlara baktığımızda değişik şehirlere personel memur ve işçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan koşulu aranmadan oluşturulan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşlar en çok merak ettiği suallerden birisidir. İşte İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı müracaat şartları detayları...

    İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru ilanları

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
    Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
    Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
    Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
    Antalya Kaş Likya Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2021
    Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 17.09.2021
    Adıyaman Samsat SYDV 17.09.2021
    İzmir Buca İmar İnş. A.Ş. 20.09.2021
    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021
    İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.09.2021


    Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 17.09.2021
    Skarya Üni. Sağlık Kült. Spor Dai. Başk. İktisadi İşletmesi 17.09.2021
    Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
    Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tem. Taah. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
    Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 17.09.2021
    Antalya Konyaaltı Tem. İnş. Org. Tic. San. A.Ş. 17.09.2021
    Antalya ALKÜ İktisadi İişletmesi 17.09.2021
    İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 18.09.2021
    Giresun Piraziz Tur. Tem. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
    İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 17.09.2021
    İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 17.09.2021
    İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 22.09.2021
    İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 17.09.2021
    Uşak Karahallı Belediyesi Karbel Ener. İnş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2021


        İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Tic. A.Ş. 17.09.2021
        İstanbul ESTUR San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
        İzmir Karaburun Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.09.2021
        Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 19.09.2021
        Kırklareli Evrensekiz Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 23.09.2021
        Adıyaman Kahta SYDV 22.09.2021
        Tokat Pazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.09.2021
        Afyonkarahisar Üç Hilal İnşaat Temizlik Taşımacılık San. ve Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
        Mersin Büyükşehir Kült. Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 21.09.2021
        İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 22.09.2021
        Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
        İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. 24.09.2021


        Denizli Peraş San. Tic. A.Ş. 20.09.2021
        Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. Tic. San. A.Ş. 17.09.2021
        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021
        Batman Beşiri Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.09.2021
        İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 27.09.2021
        Bursa Kesbeltaş Tic. A.Ş. 20.09.2021
        Denizli Pamukkale SYDV 17.09.2021
        Denizli Pamukkale Üni. Sos. Tesis. İktisadi İşletmesi 17.09.2021
        Aydın Koçarlı Menderes Gıda Tur. Eğl. San. Tic. A.Ş. 18.09.2021
        Sakarya Akbelde İnş. Taah. Hiz. A.Ş. 18.09.2021
        Manisa Besot Beld. Tic. A.Ş. 22.09.2021
        Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 17.09.2021
        İzmir İZDENİZ A.Ş. 22.09.2021
        İstanbul ESTUR San Tic. A.Ş. 18.09.2021
        Bursa BURFAŞ San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
        İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
        İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş.18.09.2021


        Muğla Stratonikeia ve Lagina Kazı Başkanlığı 21.09.2021
        İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş. 20.09.2021
        İstanbul BAYPAŞ Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hizm. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. Garson Alım İlanı 19.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021
        İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 19.09.2021 (1)
        Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 30.10.2021
        Erzurum Ilıca Termal İnş.Taah.Enerji Tur. Hizm.Alımı Taş. Mad San. Tic. A.Ş. 08.10.2021
        Mersin Büyükşehir İmar İnş. Elek. Ürt. Özel Güv. Hizm. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
        Bursa Gürsu Modern A.Ş. 20.09.2021
        İstanbul Küçükçekmece İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 18.09.2021
        Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 21.09.2021
        İstanbul BİMTAŞ San Tic. A.Ş. 22.09.2021
        Kütahya Pazarlar Belediyesi İnş. Turz. Taş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2021
        Muğla Ula Belediyesi Personel Ltd. Şti. 21.09.2021
        Manisa BESOT San. Tic. A.Ş. 24.09.2021


            Denizli Merkezefendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. Engelli Alım İlanı 23.09.2021
            İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 23.09.2021
            Mersin MUTİŞ Gıda Tar. Hayv. Tic. San. Ltd. Şti. 23.09.2021
            İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 21.09.2021
            İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 25.09.2021
            Aydın Akn Turizm Akaryakıt Gıda Taş. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
            İstanbul İsttelkom İstanbul Elektronik Haberleşme ve Altyapı Hiz. San. ve Tic. A.Ş. 19.09.2021
            Denizli Serbeltaş İnş. Tur. Pet. Ener. San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
            İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Turz. Eğt. Otopark Tem. İnş. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
            Giresun Espiye SYDV 21.09.2021
            İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı 30.09.2021
            Balıkesir Marmara Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 22.09.2021
            Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi Per.A.Ş. 20.09.2021
            İstanbul Personel Yönetim A.Ş. 20.09.2021
            Malatya Aktu Tem. İnş. Gıda Teks. San. Ltd. Şti. 22.09.2021
            Çanakkale Ezine 22 Eylül Destek Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 21.09.2021 (1)
            İstanbul Asfalt Fabrikaları San. Tic. A.Ş. 21.09.2021
            Muş İdare Kült. Turz. İnş. Gıda Tar. Hizm. Alımı San. Tic. A.Ş. 17.09.2021

            İŞKUR MEMUR ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

            BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

            - Türk vatandaşı olmak.

            - Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

            - Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi'nde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

            - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

            - Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

            - İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

            İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

            İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

            • Şayet İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, müessesenin sunduğu fırsatlardan etkin şekilde faydalanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve noksansız olmasına önemsemeniz çok ehemmiyetlidir. Bu biçimde aradığınız iş için açılan olması gereken iş bültenine daha basit biçimde erişebilir ve yaptığınız müracaatlarda işe giriş şansınızı çoğaldırabilirsiniz. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

            • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş duyurularının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren müessese vazifeyi bakan İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
            • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
            • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
            • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi basitçe yapabilirsiniz.
            • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" alternatiflerinden size uygun olanını tercih etmelisiniz.
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