17 Eylül yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru ilanları

17 Eylül yeni belediye personeli ve memur alım ilanları: İŞKUR, KPSS koşulsuz en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı devam ediyor. İŞKUR üzerinden arkası arda yayımlanan ilanlara baktığımızda değişik şehirlere personel memur ve işçi alımı yapıldığı belirtilmekte. KPSS puan koşulu aranmadan oluşturulan personel alımlarına baktığımızda adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiği ifade edildi. İŞKUR kayıt nasıl yapılır milyonlarca vatandaşlar en çok merak ettiği suallerden birisidir. İşte İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı müracaat şartları detayları...
İŞKUR, en az ilkokul mezunu belediye personeli ve memur alımı başvuru ilanları
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Aydın Nysa Kazısı Başk. Pers. Alımı 30.10.2021
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 30.10.2021
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
Bilecik Kayı Gıda Tem. Turz. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
Antalya Kaş Likya Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2021
Adıyaman Samsat SYDV Pers. Alımı 17.09.2021
Adıyaman Samsat SYDV 17.09.2021
İzmir Buca İmar İnş. A.Ş. 20.09.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021
İzmir İZFAŞ Tic. A.Ş. 19.09.2021
Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi İktisadi İşletmesi 17.09.2021
Skarya Üni. Sağlık Kült. Spor Dai. Başk. İktisadi İşletmesi 17.09.2021
Tekirdağ Saraykent Turz. Per. Hizm. Tic. Ltd. Şti. 20.09.2021
Karaman Karacoğlan Elek. Ür. İnş. Tem. Taah. İşleri San. Tic. Ltd. Şti. 19.09.2021
Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. 17.09.2021
Antalya Konyaaltı Tem. İnş. Org. Tic. San. A.Ş. 17.09.2021
Antalya ALKÜ İktisadi İişletmesi 17.09.2021
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 18.09.2021
Giresun Piraziz Tur. Tem. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 17.09.2021
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 17.09.2021
İzmir BYNDR Tur. Ener. Org. İns. Kayn. Eğt. Gıda Tar. Tem. Tic. A.Ş. 17.09.2021
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. Engelli ve Normal Personel Alım İlanı 22.09.2021
İstanbul Personel Yönetim A. Ş. 17.09.2021
Uşak Karahallı Belediyesi Karbel Ener. İnş. Gıda Turz. San. Tic. Ltd. Şti. 17.09.2021