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    • 16.09.2021 11:42
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    Adli hakimlik sınavı ne zaman 2021? ÖSYM sınav takvimi 2021: Hakimlik Savcılık sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

    Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer aldı. Adli Yargı Hakimlik Savcılık sınavı 2020 Kasım ayında gerçekleşmişti. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 2021 Haziran ayında tamamlandı. Adaylar tarafından ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, Adli hamkimlik sınavı ne zaman yapılacak? Hakimlik ve savcılık sınavı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Adli hakimlik sınavı ne zaman 2021? ÖSYM sınav takvimi 2021: Hakimlik Savcılık sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

    Hakim- Savcı sınavı için araştırmalara yoğunlaşıldı. Adli hakimlik sınavı ne zaman 2021? Hakimlik Savcılık sınavı başvuruları ne zaman yapılacak? sorularının yanıtları sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs nedeniyle ertelenen Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı mülakatları 2021 Haziran ayında tamamlandı. Adaylar tarafından ÖSYM tarafından herhangi bir açıklama gelip gelmediği merak ediliyor.

    YENİ HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yeni Adli Yargı Hakimlik Savcılık sınav ilanı henüz yayınlanmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    HAKİM SAVCI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK 2021?

    Adalet Bakanlığı ve Personel Genel Müdürlüğü ile Mülakat Komisyonunun çalışma sürecine göre Hakim Savcı mülakat sonuçlarının Eylül ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. Mülakat sonuçları ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer verilecektir.

        2021 HAKİM SAVCI MAAŞLARI

        Hakim ve savcılar aynı maaşı almaktadır. Ancak ek ödemeleri farklı yapılmaktadır. Hakimlik ve Savcılık sınavına giren adaylar sonucuna göre savcı, ya da hakim olarak göreve gelmektedirler. Bu nedenle haksızlık olmaması adına maaşlar eşittir.

        İşte Hakim ve savcı maaşları;

        Hakim - Savcı

        8. Derece:9.636 TL

        7. Derece:9.998 TL

        6. Derece:10.361 TL

        5. Derece:10.734 TL

        4. Derece:11.076TL

        3. Derece:11.427 TL

        2. Derece:11.845 TL

        ADLİ VE İDARİ YARGI HâKİM VE SAVCISI OLMA ŞARTLARI NELER?

        Adli ve idari yargı hâkim ve savcı adayı olma şartları 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 8 inci maddesinde sayılmış olup, bunlar;

        Türk vatandaşı olmak,

        Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını doldurmamış olmak,

        Adli yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, İdarî yargı adayları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere ihtiyaç oranında, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idarî bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,

        Kamu haklarından yasaklı olmamak,

        Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,

        Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği, alışılmışın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak,

        Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,

        Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı göstermek,

        Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak,

        Avukatlık mesleğinden adaylığa geçmek isteyenler için; 8 inci maddenin (ı) bendi hariç diğer şartları taşımakla birlikte, mesleklerinde fiilen en az üç yıl çalışmış, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle kırkbeş yaşını doldurmamış ve kendi aralarında yapılacak olan yazılı yarışma sınavında ve mülâkatta başarılı olmak, şarttır.
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        Haberler Memurlar Adli hakimlik sınavı ne zaman 2021? ÖSYM sınav takvimi 2021: Hakimlik Savcılık sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?
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