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    • Memurlar
    • 15.09.2021 13:54
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    • 15.09.2021 14:29
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    İŞKUR vasıfsız işçi alımı: Evde paketleme işi günde 2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz

    2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz. Türkiye'de iş arayan her bireyin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş imkanı yönünden tanıttığı bütün fırsatlardan yararlanabilme imkânına sahip olunabiliyor. Bu anlamda kadınlara evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve çizelge seti hazırlama gibi işler sunuluyor.

    takvim.com.tr
    Günde 2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz

    Evden günde 2-3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanabilirsiniz. İŞKUR vasıtasıyla vasıflı-vasıfsız evde paketleme işçi ilanları yayımlandı. Pandemi sürecinde evden çıkmayarak uygulanabilecek işler ilgi çekmeye başladı. Evde paketleme işi gerçekleştirmek isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hem de kayıttan evvelce ise İŞKUR evde ek iş müracaat formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı doğrultusundan kayıt edilecek.

    2-3 saat çalışarak aylık 1.500 lira kazanabilirsiniz

    2-3 saat çalışarak aylık 1.500 lira kazanabilirsiniz

        EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Evde paketleme işi gerçekleştirmek isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hem de kayıttan evvelce ise İŞKUR evde ek iş müracaat formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı doğrultusundan kayıt edilecek. Paketleme işi geldiği zaman ise İŞKUR başvuranın cep telefonuna mesaj gönderecek. Farklı el işleri amacıyla gelen öneriyi kabul eden kadınlar evde 2-3 saatlik çalışmalar ile bin liranın üstünde gelir elde edebilirler. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

        EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE PAKETLEME İŞİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

        İŞKUR evde iş olanağı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları alakalı ilanın yayımlanması ile birlikte kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş müracaat formu dolduracak. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler vasıtası ile günde 2-3 saat çalışacak ve ayda minimum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

        EVDE KINA PAKETLEME, EVDE NİKAH ŞEKERİ YAPMA VE POŞET KATLAMA GİBİ İŞLER YAPILACAK!

        Kadınlara evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve çizelge seti hazırlama gibi işler yapacaklar.

        Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler vasıtası ile günde 3-4 saat çalışacak ve ayda mininum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri öneme alınarak, evde yapmalarına ideal olan işler, SMS'le iletilecek. Söz hususu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, çizelge seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.

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        Haberler Memurlar İŞKUR vasıfsız işçi alımı: Evde paketleme işi günde 2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz
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