İŞKUR vasıfsız işçi alımı: Evde paketleme işi günde 2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz

Evden günde 2-3 saat çalışarak ayda 1500 TL kazanabilirsiniz. İŞKUR vasıtasıyla vasıflı-vasıfsız evde paketleme işçi ilanları yayımlandı. Pandemi sürecinde evden çıkmayarak uygulanabilecek işler ilgi çekmeye başladı. Evde paketleme işi gerçekleştirmek isteyenlerin, adreslerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları gerekiyor. Hem de kayıttan evvelce ise İŞKUR evde ek iş müracaat formunu doldurmak gerekiyor. Başvuru yapanların eğitim sertifika belgeleri İŞKUR meslek danışmanı doğrultusundan kayıt edilecek.
2-3 saat çalışarak aylık 1.500 lira kazanabilirsiniz
2-3 saat çalışarak aylık 1.500 lira kazanabilirsiniz