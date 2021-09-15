İŞKUR vasıfsız işçi alımı: Evde paketleme işi günde 2-3 saat çalışarak aylık 1.000-1.500 lira kazanabilirsiniz

EVDE KINA PAKETLEME, EVDE NİKAH ŞEKERİ YAPMA VE POŞET KATLAMA GİBİ İŞLER YAPILACAK!

Kadınlara evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve çizelge seti hazırlama gibi işler yapacaklar.

Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler vasıtası ile günde 3-4 saat çalışacak ve ayda mininum 1000 lira maksimum 1500 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri öneme alınarak, evde yapmalarına ideal olan işler, SMS'le iletilecek. Söz hususu proje kapsamında ev kadınları, nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, çizelge seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.

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