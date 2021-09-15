Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir dersler online veriliyordu. Aşılamada hız kazanılmasıyla YÖK ve MEB okulları açma kararı aldı. MEB'e bağlı okullar 6 Eylül'de YÖK'e bağlı okullar da 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Geçlik ve Spor Bakanlığı (GSB) da bu kapsamda personel alım ilanları yayınlamaya başladı. Peki GSB Yurt Yönetim Memuru alımı ne zaman 2021? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? Hangi illerde memur alınacak? İşte detaylar...
GSB YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI NE ZAMAN 2021?
GSB şimdiye kadar 5696 personel alımı ilanı yayınladı. Bu nedenle 2425 boş kontenjan bekleniyor.
GSB'nin 2021 yılı sonuna kadar 8 bin 121 kişilik kadro ile personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adaylar da Mart ayından beri ilanların yayınlanmasını beklerken geçtiğimiz haftalarda ilanlar yayınlanmaya başladı. İlk olarak 4346 kişilik boşluk ile İŞKUR Üzerinden İşçi alımı başvuruları alındı.
Ardından 1350 kişilik kadro ile Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı ilanı yayınlandı. İlana göre 350 kişilik boş kadro ile millilik kapsamında KPSS siz Spor Uzmanı ve Antrenör alınacak. 1000 kişilik de ayrı bir kontenjan ile KPSS 60 puan ile Antrenör alımı yapılacak.
GSB Antrenör Alımı başvuruları 20-27 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Bakanlığın 2425 personel alımı daha yapacağı biliniyor. Söz konusu kontenjan içerisinde Yurt Yönetim Personeli alımı ilanı da yer alıyor. Kontenjan belli olmasa da Kadın- Erkek adayların başvurularının alınacağı ve KPSS puanı şartı isteneceği biliniyor.
Yurt Yönetim Memuru alımı başvurularının önümüzdeki haftalarda başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
KYK YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)
Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.
Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.
2020 yılında yapılmış olan Kamu personeli Seçme Sınavından KPSSp3 puan türünden en az 60 puan almış olmak