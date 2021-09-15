Koronavirüs salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir dersler online veriliyordu. Aşılamada hız kazanılmasıyla YÖK ve MEB okulları açma kararı aldı. MEB'e bağlı okullar 6 Eylül'de YÖK'e bağlı okullar da 13 Eylül'de yüz yüze eğitime geçiş yaptı. Geçlik ve Spor Bakanlığı (GSB) da bu kapsamda personel alım ilanları yayınlamaya başladı. Peki GSB Yurt Yönetim Memuru alımı ne zaman 2021? KYK yurt yönetim memuru alımı şartları nelerdir? Hangi illerde memur alınacak? İşte detaylar...

GSB YURT YÖNETİM MEMURU ALIMI NE ZAMAN 2021?

GSB şimdiye kadar 5696 personel alımı ilanı yayınladı. Bu nedenle 2425 boş kontenjan bekleniyor.