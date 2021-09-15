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    • Memurlar
    • 15.09.2021 16:30
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    • 15.09.2021 16:30
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    GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama!

    Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda 4 bin 346 bin işçi alımı başvuruları alınmıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kura çekiminin bugün yapılacağı ifade edilmişti. Bugün temizlik ve güvenlik görevlisi alımı sonuçları için kura çekimi yapıldı. Kura sonuçlarını merak eden vatandaşlar yapılan resmi açıklamaları merak ediyor. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilen bilgiler...

    GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    GSB kura sonuçları için araştırmalar son saatlerde artış gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 bin personel alımı yapılıyor ve kura sonuçlarına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair detaylar...

    GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

    GSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

    GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.

        GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." diye belirtti.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

            Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından belirlenen asıl adaylar daha sonra paylaşılacak tarihlerde başvurdukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun yer aldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsi olarak teslim edecek. Kura çekiminin ardından sözlü sınava girme hakkı elde edenler bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.
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