GSB kura sonuçları için araştırmalar son saatlerde artış gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 bin personel alımı yapılıyor ve kura sonuçlarına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair detaylar...

GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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