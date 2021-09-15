GSB kura sonuçları için araştırmalar son saatlerde artış gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 4 bin 346 bin personel alımı yapılıyor ve kura sonuçlarına dair bilgiler merak ediliyor. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair detaylar...
GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.
GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı. Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.