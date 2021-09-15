gsb gov.tr ve işkur.gov tr: GSB kura neticeleri amacıyla kritik haftaya girildi. İŞKUR üzerinden 27 Ağustos tarihinde 4 bin 346 işçi alımına dair başvurular alındı. GSB devamlı işçi alımı müracaatı ardından ise gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Kuranın ardındannda binlerce aday istihdam edilebilmek amacıyla sınava girmeye hak kazanacak. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonucu! GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!...
GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.
GSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve emniyet görevlisi meslek kollarında devamlı işçi alımı amacıyla müracaat işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.
GSB işçi alımı müracaatı ardından ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı. Emniyet görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları amacıyla GSB devamlı işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kuranın ardındannda binlerce aday istihdam edilebilmek amacıyla sınava girmeye hak kazanacak.
GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirti edilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve evveli doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
e) Özel yasa ya da diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Emniyet soruşturması ve/ya da arşiv incelemesi olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar amacıyla Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak.
j) Görevini sürekli yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun varbulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.
m) Başvuru yaptığı kadro amacıyla aranan cinsiyet şartını taşımak.