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    • Memurlar
    • 15.09.2021 18:41
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    • 15.09.2021 18:45
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    GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonucu! GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!

    gsb gov.tr ve işkur.gov tr: İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı amacıyla kritik prosese girildi. GSB işçi alımı amacıyla müracaatte tespit edilen binlerce aday arasından kurum içeriğinde istihdam edilecek olanlar kura yöntemiyle belirlenecek. Emniyet görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları amacıyla GSB devamlı işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Yapılan açıklama göre, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacak. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonucu! GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!...

    takvim.com.tr
    GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!

    gsb gov.tr ve işkur.gov tr: GSB kura neticeleri amacıyla kritik haftaya girildi. İŞKUR üzerinden 27 Ağustos tarihinde 4 bin 346 işçi alımına dair başvurular alındı. GSB devamlı işçi alımı müracaatı ardından ise gözler kura çekimi tarihine çevrildi. Kuranın ardındannda binlerce aday istihdam edilebilmek amacıyla sınava girmeye hak kazanacak. İşte GSB Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonucu! GSB temizlik ve güvenlik alımı kura sonuçları sorgulama ve isim listesi!...

    GSB İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

    Kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleştirildi. Kura sonuçları, GSB'nin resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

    GSB KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve emniyet görevlisi meslek kollarında devamlı işçi alımı amacıyla müracaat işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

    GSB işçi alımı müracaatı ardından ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı. Emniyet görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları amacıyla GSB devamlı işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek. Kuranın ardındannda binlerce aday istihdam edilebilmek amacıyla sınava girmeye hak kazanacak.

    GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

    Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

    a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirti edilen şartları taşımak.

    b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

    c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve evveli doğumlu olmak).

    d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

    e) Özel yasa ya da diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

    f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    g) Emniyet soruşturması ve/ya da arşiv incelemesi olumlu sonuçlanmak.

    h) Erkek adaylar amacıyla Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak).

    i) Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak.

    j) Görevini sürekli yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

    k) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

    l) Başvurduğu kadronun varbulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

    m) Başvuru yaptığı kadro amacıyla aranan cinsiyet şartını taşımak.

        GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

        1) Kura çekimi ardından sözlü imtihana girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü imtihana alınacaktır.

        2) Sözlü imtihan yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ilaveten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        3) Sözlü imtihanda adaylar; imtihan kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının vazifeye idealluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş bulunduğu puanların aritmetik ortalaması temel alınmak amacıyla sözlü imtihan puanı belirlenecektir.

        4) Sözlü imtihanda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve yetenek ile genel kültür bölümünde adaylara sözlü olarak soru sorma tekniği ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve yetenekye dair konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine ideal olarak yapılacak değerlendirme temel alınacaktır.

        5) Sözlü imtihanda başarılı sayılmak amacıyla, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        6) Adaylar sözlü imtihana gelir iken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı ya da pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar imtihana alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ya da pasaport dışında diğer bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        7) Sözlü imtihana girmeye hak kazandığı durumda ilan edilen imtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar imtihan hakkını yitirmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir imtihan hakkı verilmeyecektir. Fakat mücbir sebeple sözlü imtihana katılamayacak olunması halinda tespit edilen imtihan tarihleri amacıylade olmak kaydıyla adaylar amacıyla sözlü imtihan tarihinde farklılık yapılabilecektir.

        8) Bakanlık sözlü imtihan yeri ve tarihleriyle alakalı farklılık yapma hakkına sahiptir.

        9) Sözlü imtihan sırasında tutulacak tutanaklar dışında sesli ya da görünümlü rastgele bir kayıt yapılmayacaktır.

        10) Sözlü imtihana dair duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ilaveten tebligat yapılmayacaktır.
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