GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirti edilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş ya da İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve evveli doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu sistemin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ya da kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel yasa ya da diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Emniyet soruşturması ve/ya da arşiv incelemesi olumlu sonuçlanmak.

h) Erkek adaylar amacıyla Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli ya da muaf olmak).

i) Herhangi bir sosyal emniyet kurumundan emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı almamak.

j) Görevini sürekli yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

k) Tam vakitli ve vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

l) Başvurduğu kadronun varbulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

m) Başvuru yaptığı kadro amacıyla aranan cinsiyet şartını taşımak.