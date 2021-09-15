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    • Memurlar
    • 15.09.2021 10:31
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    • 15.09.2021 10:31
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    Erciyes Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Erciyes Üniversitesi 20 öğretim üyesi alım ilanı dikkat çekti.

    Erciyes Üniversitesi 20 öğretim üyesi alımı yapacak

    Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak öğretim üyelerinin hangi fakülte ve branşlarda görevlendirileceği de açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Erciyes Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanıyla ilgili açıklamalar
    Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

    İlanla ilgili tüm detaylara ulaşmak için tıklayın

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