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    • Memurlar
    • 15.09.2021 12:01
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    • Son Güncelleme:
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    • 15.09.2021 12:06
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    En az 4.150 TL maaşla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak! Tek tek açıklandı! O kadrolara bu ay içinde...

    Yeni zabıta ve itfaiye eri memuru alımı ilanları yayınlandı. Belediyelerin kadrolarında görev alarak çalışmak isteyen vatandaşlar resmi internet siteleri üzerinden yayımlanan ilanları takip ediyor. Son olarak bazı il ve ilçelerde alımı yapacağını duyurdu. İlanda yer alan bilgileri ve istenen KPSS puanını öğrenmek isteyen adaylar konu hakkındaki araştırmalarını sıklaştırdı. İlanlar Basın İlan Kurumu'na ait ilan sitesi üzerinden duyuruldu. KPSS'ye katılım sağlayarak belediye duyurularındaki istenen puan şartını sağlayan adaylar ilanlar için başvuru yapabilmektedir.

    En az 4.150 TL maaşla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak!

    Ülkemizdeki pek çok il ve ilçe belediyesi belirli tarihler aralığında zabıta memuru alımı yapmaktadır. Bu ilanlar ise belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden yayımlanıyor. Zabıta olma düşüncesi olan vatandaşlar ise duyurulan ilanları ve başvuru şartlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Belediyelere alınacak zabıta memurları ilanlarında ve diğer personel alımlarında adaylardan mutlaka KPSS puanı isteniyor. Son olarak İstanbul'da Şişli, Üsküdar ve Fatih Belediyeleri belediye zabıta memuru alımı ilanlarını tek tek açıkladı.

    Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

    Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.

    Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.

    Çankaya Belediyesi bünyesine lise mezunu 15, ön lisans mezunu 15 ve lisans mezunu 50 zabıta memuru alınacak.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak,

    2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından;

    Lise için KPSSP94,
    Ön Lisans için KPSSP93
    ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

    Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak,

    Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.

    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

    Sınava girmek isteyen adaylar, www.cankaya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

    Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

    Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

    Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi

    1 adedi forma yapıştırılmak üzere son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

        Başvurular, yukarıda istenen belgelerle en geç 17 Eylül tarihine kadar Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen yapılacak.

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak

        Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 30 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 12 eylül 2021 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) aracılığı ile aşağıda tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

        Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak

        Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak. Son başvuru tarihi 24 eylül 2021 Adalet Bakanlığı 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 8 Ekim 2021.Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak.

            Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 personel alacak

            Adalet Bakanlığı sözleşmeli 26 Personel alacak. Son başvuru tarihi 24 eylül 2021 Adalet Bakanlığı 2020 KPSS (B grubu) puan sırasına konulmak kaydıyla, her bir grup için 3 katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 18 Mühendis pozisyonuna sözleşmeli personel alınacaktır.
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            Haberler Memurlar En az 4.150 TL maaşla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak! Tek tek açıklandı! O kadrolara bu ay içinde...
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