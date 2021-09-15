En az 4.150 TL maaşla zabıta ve itfaiye eri alımı yapılacak! Tek tek açıklandı! O kadrolara bu ay içinde...

Ülkemizdeki pek çok il ve ilçe belediyesi belirli tarihler aralığında zabıta memuru alımı yapmaktadır. Bu ilanlar ise belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden yayımlanıyor. Zabıta olma düşüncesi olan vatandaşlar ise duyurulan ilanları ve başvuru şartlarını öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. Belediyelere alınacak zabıta memurları ilanlarında ve diğer personel alımlarında adaylardan mutlaka KPSS puanı isteniyor. Son olarak İstanbul'da Şişli, Üsküdar ve Fatih Belediyeleri belediye zabıta memuru alımı ilanlarını tek tek açıkladı.
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak
Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Belediye Zabıta Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla Zabıta memuru alınacaktır.
Gaziantep Şehitkamil Belediyesi 50 zabıta memuru alacak. son başvuru tarihi 1 Ekim 2021.
Çankaya Belediyesi bünyesine lise mezunu 15, ön lisans mezunu 15 ve lisans mezunu 50 zabıta memuru alınacak.
BAŞVURU ŞARTLARI
657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak,
2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından;
Lise için KPSSP94,
Ön Lisans için KPSSP93
ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak,
Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?
Sınava girmek isteyen adaylar, www.cankaya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi
1 adedi forma yapıştırılmak üzere son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.