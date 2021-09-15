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    • Memurlar
    • 15.09.2021 16:43
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    • 15.09.2021 17:11
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    Almanya işçi alımı programı 2021: Almanya işçi alımı başvuru şartları! Almanya’da hangi işlerde çalışılır?

    Almanya işçi alımı programı 2021: Almanya son senelerde istihdam bakımından çoğu Avrupa Birliği ülkesini geride bıraktı ve yalnızca AB ülkelerinden değil, AB dışından da Almanya işçi alımı gerçekleştirmektedir. Almanya, nitelikli çalışana duyduğu gereksinim sebebiyle Mart'ta duyurduğu yeni nitelikli göç koşullarıyla hem AB ülkelerinden hem de AB dışından işçi almayı planlamaktadır. 2020 yılında bütün ülkeleri etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle programda aksaklıklar olsa da Almanya’nın işçi alım talebi bakidir. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları! Almanya’da hangi işlerde çalışılır?

    Almanya işçi alımı programı 2021: Almanya’da hangi işlerde çalışılır?

    Almanya işçi alımı programı 2021: Almanya işçi alım şartları, başvuranların niteliklerini araştırmadan evvelce işçi alımı amacıyla karşılanması gereken esas şartların tümünü kapsar. Yaşınızın 18'den çok olması, bir Alman üniversitesinden lisans ya da yüksek lisans derecesine ya da eşdeğer diğer bir yabancı dereceye sahip olmanız, en az 5 senelik iş deneyimine sahip olmanız ve finansal istikrarınızı kanıtlamanız işçi alımının esas şartlarıdır. Peki Almanya işçi alımı başvuru şartları! Almanya'da hangi işlerde çalışılır?


    Peki, Türkiye'den Almanya'ya çalışmak için gitmek isteyen vatandaşlar hangi işlere bakmalı?

    Almanya'nın en çok iş gücüne ihtiyaç duyulan meslek grupları şöyle:

    Pazarlama Elemanları, Pazarlama Asistanları

    Mimarlar, İnşaat Mühendisleri

    Yazılım Geliştiricileri, Yazılım Mimarları, Programlamacılar

    Elektronikçiler, Elektrikçiler, Elektrik Tesisatçıları

    Sağlık Elemanları ve Hasta Bakıcıları

    IT Danışmanları, IT Analistleri

    Ekonomistler, İşletmeciler

    Müşteri Temsilcisi, Müşteri Danışmanı, Account Manager

    Fabrika İşçisi

    ALMANYA İŞÇİ ALIMI BAŞVURU FORMU

    Almanya çalışma vizesi, nitelikli çalışanların dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi Almanya'ya yerleşmeleri ve kendi alanlarında çalışmaları amacıyla bir fırsattır. 2021'de vize alabilmek amacıyla ön koşul, alınan lisans eğitimin Almanya'da denkliğidir. Hem de müracaat amacıyla Almanya'da denk eğitimle uyuşan bir iş bulunmuş olması gerekmektedir.

    Almanya'da 2021 yılında işe müracaatlardan formda bulunması gereken birtakım belgeler mevcuttur. AB ülkelerinin hepsinde büyük bir ciddiye sahip olan ön mektup (cover letter), bilhassa AB dışından iş amacıyla müracaat yapanların ilgi etmesi gereken bir husustur. Ön mektupta, şirkete kendinizle alakalı ilk izlenimi veriyorsunuz.

        Pozisyonla namacıyla ilgilendiğinizi açıklamalı ve kendi kuvvetli yönlerinizi anlatmalısınız. Mektubunuzda, kendinizi başka müracaat sahiplerinden ayırmak amacıyla ikna edici bir şekilde kendinizi ifade etmek önemlidir. Hem de içerisine fotoğrafınızı da eklediğiniz kısa bir özgeçmiş belgesi de dilenen belgeler arasındadır. Her özgeçmişte kesinlikle bulunması gereken bulgular şahsi bulgular (isim, adres, etkileşim bulguları), eğitim, mesleki deneyim, billinen diller, ilgi alanları ve sertifikalardır. Varsa önceki işverenlerinizin yazmış bulunduğu referansların bir kopyasının eklenmesi de son derece yararlı olacaktır.

        NİTELİKLİ İŞGÜCÜ NEDİR?

        Vize başvurusu yapacak olan kişilerin önceden tamamlamış oldukları meslek eğitiminin, Almanya'daki meslek eğitimi ile eşdeğer olduğunu gösteren denklik belgesi alması gerekmektedir.

        Bu belgeyi alamayan ya da eğitiminde eksiklik olan kişiler, Almanya'daki programlara katılamayacak. Aynı zamanda Almanya işçi alımı için Almanya dil bilgisi seviyesinin en az A2 düzeyinde olması gerekmektedir.

        Yüksek öğrenim gören kişilerin de aynı şekilde Almanya'daki bir okul diplomasına benzer bir diplomaya sahip olduklarını denklik belgesi ile kanıtlaması gerekmektedir.

        ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN ALMANCA BİLMEK ZORUNDA MIYIM?

        Almanya'da çalışmak isteyenler kişilerin merak ettiği konuların başında Almanca dil bilgisi gelmektedir. Bazı meslek grupları bünyesinde Almanya'ya gitmek isteyen kişilerin, Almanca bildiklerini belgelemesi gerekmektedir.

        Seviye konusunda net bir açıklama yapılmamakla birlikte başvuranların konsoloslukta görevli memurlar tarafından birtakım mülakatlara tabi tutulacağı ifade edilmektedir.
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