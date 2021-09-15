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    • Memurlar
    • 15.09.2021 10:00
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    • 15.09.2021 10:55
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    15 Eylül GSB 4 bin 346 İŞKUR kura çekimi CANLI izle! esube.iskur.gov.tr ile GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! GSB işçi alımı isim listesi

    GSB kura sonuçları vatandaşlar tarafından merak edilerek araştırılıyor. 27 Ağustos tarihinde başlayan başvurular sonrası gözler bugün yapılan kura çekimine çevrildi. Adaylar kura çekimi saati ve sonuç ekranını araştırmaya başladı. Peki GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi canlı izleme ekranı!

    takvim.com.tr
    15 Eylül GSB 4 bin 346 İŞKUR kura çekimi CANLI izle!

    27 Ağustos tarihinde başlayan GSB 4 bin 346 personel alımı başvuruları sonrası gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Adaylar büyük bir merak ve heyecanla GSB kura sonuçlarını takip etmeye başladı. 15 Eylül'de yani bugün sonuçlar duyurulmaya başlanacak. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından kura çekimi sonuçları ve isim listesi araştırılmaya başlandı. Peki, GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi canlı izleme ekranı!

    GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    GSB kura çekiminin yapılacağı tarih ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.

    Gençlik Spor Bakanlığı açıklamada; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

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    Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

        GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

        Adaylardan istenen genel şartlar şu şekilde;

        a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

        b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

        c) 18 yaşını tamamlamış olmak (23.08.2003 ve öncesi doğumlu olmak).



        d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

        e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

        f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

        g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

        h) Erkek adaylar için Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

        i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

        j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

        k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

        l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

        m) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

        GSB SÖZLÜ SINAV NASIL YAPILACAK?

        1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

        2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

        3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

        a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (30 puan)

        b) Genel kültür, (30 puan)

        c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (20 puan)

        d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (20 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

        4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara sözlü olarak soru sorma yöntemi ile sorular yöneltilecektir. Mesleki bilgi ve beceriye ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

        5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

        6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        7) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

        8) Bakanlık sözlü sınav yeri ve tarihleriyle ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

        9) Sözlü sınav esnasında tutulacak tutanaklar dışında sesli veya görüntülü herhangi bir kayıt yapılmayacaktır.

        10) Sözlü sınava ilişkin duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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        Haberler Memurlar 15 Eylül GSB 4 bin 346 İŞKUR kura çekimi CANLI izle! esube.iskur.gov.tr ile GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! GSB işçi alımı isim listesi
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