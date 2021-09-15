15 Eylül GSB 4 bin 346 İŞKUR kura çekimi CANLI izle! esube.iskur.gov.tr ile GSB kura sonuçları sorgulama ekranı! GSB işçi alımı isim listesi

27 Ağustos tarihinde başlayan GSB 4 bin 346 personel alımı başvuruları sonrası gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Adaylar büyük bir merak ve heyecanla GSB kura sonuçlarını takip etmeye başladı. 15 Eylül'de yani bugün sonuçlar duyurulmaya başlanacak. Bu kapsamda vatandaşlar tarafından kura çekimi sonuçları ve isim listesi araştırılmaya başlandı. Peki, GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR kura çekimi canlı izleme ekranı!
GSB KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
GSB kura çekiminin yapılacağı tarih ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı konu ile ilgili açıklama yaptı.
Gençlik Spor Bakanlığı açıklamada; "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır. Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." ifadelerine yer verdi.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.