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    • Memurlar
    • 14.09.2021 12:25
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    • 14.09.2021 12:27
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    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? TYP kura sonucu sorgulama ekranı! İş ilanlarına başvurular nasıl yapılır?

    Gündemde sıklıkla araştırılanlar arasında İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? Sorusu yer alıyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere pek çok bakanlık bünyesinde eleman alımı yapıyor ve başvurularını yapanlar kura sonuçlarında isminin çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Peki TYP kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Konuyla ilgili heyecanlandıran bir haber geldi, detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021?

    İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? TYP kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstihdamda büyük katkılar sağlayan bu program kapsamında iş ilanlarına başvuranlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

    İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER HANGİLERİ?

    Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

        ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

        Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

        - Noter kurası yöntemi,

        - Liste yöntemi,

        - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

        Eski hükümlüler,

        Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

        TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

        TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? TYP kura sonucu sorgulama ekranı! İş ilanlarına başvurular nasıl yapılır?
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