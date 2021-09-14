İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? TYP kura sonucu sorgulama ekranı! İş ilanlarına başvurular nasıl yapılır?

İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı 2021? TYP kura sonucu sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstihdamda büyük katkılar sağlayan bu program kapsamında iş ilanlarına başvuranlar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. İŞKUR TYP kura sonuçları ile ilgili son gelişmeler haberimizde yer alıyor.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.
İŞKUR TYP PERSONEL ALIMI YAPILACAK ŞEHİRLER HANGİLERİ?
Aksaray, Amasya, Ardahan, Aydın, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Samsun, Konya, Sakarya, Kars, Rize, Ankara, Denizli, Sinop, Zonguldak, Gümüşhane, Çanakkale, Tunceli, Karaman, Erzurum, Edirne, Kilis, Elazığ, Bolu, Van, Samsun, Burdur, Yozgat, Kırklareli, Karabük, Giresun, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Sivas ve Niğde şehirleri alımı yapıyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)