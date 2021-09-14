Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 bin işçi alımı başvuruları kısa bir süre önce tamamlandı. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB kura çekimi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler
BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.
GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı.
Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.
GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.