Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 bin işçi alımı başvuruları kısa bir süre önce tamamlandı. Kura sonuçlarını heyecanla bekleyen vatandaşlar Bakanlık'tan yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, GSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İŞKUR GSB kura çekimi sorgulama nasıl yapılır? İşte bilgiler

BAŞVURU İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.