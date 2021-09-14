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    • 15.09.2021 06:51
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    GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 bin işçi alımı yapacağını duyurmuştu ve başvurular 27 Ağustos tarihinde sona ermişti. Şimdi ise gözler İŞKUR tarafından gerçekleştirilecek olan kuran çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? İşte GSB kura çekimi sonuçlarına ilişkin ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

    GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında istihdam edilmek üzere alınan başvurular 27 Ağustos'ta sona ermişti. Peki İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır?

    GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.

    GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı.

    Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.

        Gençlik Spor Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 15 Eylül 2021 Çarşamba günü yapılacaktır.

        Kura çekim yeri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır." diye belirtti.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yapmış oldukları kadronun bulunduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsen teslim edeceklerdir.

        Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

        KURALAR AÇIKLANDIĞINDA BURADA YER ALACAK

        Noter huzurunda yapılacak kura çekiminin ardından belirlenen asıl adaylar daha sonra paylaşılacak tarihlerde başvurdukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını başvuru yaptıkları kadronun yer aldığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne şahsi olarak teslim edecek. Kura çekiminin ardından sözlü sınava girme hakkı elde edenler bakanlıkça belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak.
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