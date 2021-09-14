GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında istihdam edilmek üzere alınan başvurular 27 Ağustos'ta sona ermişti. Peki İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır?
GSB KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı için başvuru işlemleri 27 Ağustos 2021 tarihinde tamamlandı.
GSB işçi alımı başvurusu sonrası ise gözler kura çekimi tarihine odaklandı.
Güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi kadroları için GSB sürekli işçi alımı kuraları, noter huzurunda gerçekleştirilecek.Kuranın ardından binlerce aday istihdam edilebilmek için sınava girmeye hak kazanacak.