GSB İŞKUR başvuru sonucu! GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı!

GSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı? GSB 4 bin 346 bin işçi alımı kura sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi meslek kollarında istihdam edilmek üzere alınan başvurular 27 Ağustos'ta sona ermişti. Peki İŞKUR üzerinden başvuruları alınan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi sonuçları nasıl sorgulanır?