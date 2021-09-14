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    • Memurlar
    • 14.09.2021 12:58
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    • 14.09.2021 12:58
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    Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021! En az KPSS 75 puan gerekiyor! Zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar…

    Memur olma hayaliyle yanıp tutuşan vatandaşlar Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021 sorgulamasını sıklıkla yapıyor. Belediye bünyesinde kariyer hedefleyenler bu habere çok sevindi ve hemen detayları araştırmaya başladı. Çankaya Belediyesi zabıta memuru olabilmek için bazı şartların taşınıyor olması ve en az KPSS 75 puan gerekiyor. Peki Çankaya Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar nelerdir?

    takvim.com.tr
    Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021!

    Çankaya Belediyesi bünyesine lise mezunu 15, ön lisans mezunu 15 ve lisans mezunu 50 zabıta memuru alınacak. Bu bilginin paylaşılmasından sonra merakla arama motorları üzerinden Çankaya Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar neler? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öne çıkan şartlar arasında KPSS puanının en az 75 olması gerektiği duyuruldu. İşte başvuru detayları…

    ÇANKAYA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak,

    2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından;

    Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93
    ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

    Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak,

    Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.

    BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?

    Sınava girmek isteyen adaylar, www.cankaya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

    Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

    KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

        Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

        Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

        Sürücü belgesinin aslı veya fotokopisi

        1 adedi forma yapıştırılmak üzere son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

        Başvurular, yukarıda istenen belgelerle en geç 17 Eylül tarihine kadar Şehit Gönenç Caddesi No:20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen yapılacak.
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        Haberler Memurlar Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021! En az KPSS 75 puan gerekiyor! Zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar…
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