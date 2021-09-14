Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021! En az KPSS 75 puan gerekiyor! Zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar…

Lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSP93

ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,

Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak,

Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?



Sınava girmek isteyen adaylar, www.cankaya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,