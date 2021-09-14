Çankaya Belediyesi zabıta alımı 2021! En az KPSS 75 puan gerekiyor! Zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar…

Çankaya Belediyesi bünyesine lise mezunu 15, ön lisans mezunu 15 ve lisans mezunu 50 zabıta memuru alınacak. Bu bilginin paylaşılmasından sonra merakla arama motorları üzerinden Çankaya Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu için gereken şartlar neler? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Öne çıkan şartlar arasında KPSS puanının en az 75 olması gerektiği duyuruldu. İşte başvuru detayları…
ÇANKAYA BELEDİYESİ ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikleri taşımak,
2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından;
Lise için KPSSP94,
Ön Lisans için KPSSP93
ve Lisans için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak,
Erkeklerde 167 cm ve kadınlarda 160 cm boyundan kısa olmamak,
Sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER NELER?
Sınava girmek isteyen adaylar, www.cankaya.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
Nüfus cüzdanının veya kimlik kartının aslı ve fotokopisi,
Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği
KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,