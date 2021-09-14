Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Memurlar
    • 14.09.2021 11:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.09.2021 11:39
    ABONE OL

    Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?

    Bekçi olmak isteyen adaylar yapılan açıklamaları büyük bir heyecanla takip ediyor ve gelecek resmi açıklamaya odaklandı. Bekçi alımı ilanıyla ilgili son bilgiler için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyurular önemle takip ediliyor. Son olarak PMYO'ya 2.500 polis adayı alımı yapılacağının duyurulmasıyla bekçi alımı için heyecan sürüyor. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar

    Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

    Bekçi ve polis alımlarına ilişkin Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni açıklamalar heyecanla bekleniyor. Son olarak Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 2.500 bekçi alımı yapılacağı duyurulmuştu. Peki, bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

    BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı (PA) Bekçi alımının ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. Yeni başvuru gerçekleştiğinde haberimizde yer alacaktır.

    İşte bekçi alımı başvuru şartlarına dair bilgiler;

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

    En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

    Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

    Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.

    18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.

    Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.

        Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

        Memuriyete engel bir hali bulunmamak.

        Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

        Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

        Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

        Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.

        Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.

            Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.

            Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Yaptığının ticaret olduğunu savundu
            Haberler Memurlar Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı?
                SON DAKİKA