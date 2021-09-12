Yeni havalimanı tecrübesiz ve tecrübeli kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Bu maaşa bu iş kaçmaz!

İŞKUR üzerinden Havalimanı tecrübesiz ve deneyimli kamu personeli alımı gerçekleştireceği ilana çıkardı. En az okur yazar olanlar müracaat yapabilecek. Yayınlanan ilanda 15 kamu personeli alınacak. İşte yeni havalimanı tecrübesiz ve tecrübeli kamu personel alımı detayları... Başvuruda bulunacak kişiler için başvurular bu ilan yayınlandıktan sonra alınmaya başlayacak olup en geç müracaatların ise 3 gün içerisinde 14 Eylül 2021 tarihine kadar en geç yapılabilecektir.
Yeni Havalimanı Kamu Personeli Alımı Duyurusu
İŞKUR ilanları üzerinden iş arayanlar için iş ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Yeni açılan Halkalı Yeni Havalimanı Metro Hattı bünyesine 15 kamu personelinin alınacağı açıklandı.
Yapılan Açıklama: "Günlük Çevre temizliği vb işlerde çalışmak üzere tecrübeli veya tecrübesiz eleman alınacaktır."
Yapılan açıklamaya göre alınacak 15 adet boş kontenjanın unvanı olarak beden işçisi (genel) personeli alınacağı açıklandı.
Başvuru Şekli ve Adresi
Başvuruda bulunacaklar için 00006212016 iş ilan numarası ile İŞKUR üzerinden web adresine T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvurularını online olarak elektronik ortamda yapıla bilecektir.
Başvuruda bulunacak kişiler için başvurular bu ilan yayınlandıktan sonra alınmaya başlayacak olup en geç müracaatların ise 3 gün içerisinde 14 Eylül 2021 tarihine kadar en geç yapılabilecektir.