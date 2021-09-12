Yeni havalimanı tecrübesiz ve tecrübeli kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Bu maaşa bu iş kaçmaz!

Başvuru Şekli ve Adresi

Başvuruda bulunacaklar için 00006212016 iş ilan numarası ile İŞKUR üzerinden web adresine T.C kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra başvurularını online olarak elektronik ortamda yapıla bilecektir.

Başvuruda bulunacak kişiler için başvurular bu ilan yayınlandıktan sonra alınmaya başlayacak olup en geç müracaatların ise 3 gün içerisinde 14 Eylül 2021 tarihine kadar en geç yapılabilecektir.