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    • Memurlar
    • 12.09.2021 14:07
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    • 12.09.2021 14:07
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    İŞKUR İEP kamu personeli alımı; 9 şehir İEP başvuru şartları nedir? Günlük 108,68 TL veriliyor aynı anda sigorta yapılıyor

    Günlük 108,68 TL veriliyor aynı anda sigorta yapılıyor. İŞKUR Üzerinden iş arayanlar amacıyla kamu personeli alımları İŞKUR işbaşı eğitim sistemi üzerinden yayınlandı. 9 değişik kentte İŞKUR İEP bünyesine alımlar yapılacak. İlana göre kurumu kayıtlı işsiz olan, 15 yaşını doldurmuş olan, emekli olmamak, emeklilik şartlarını taşımıyor olmak, son 3 ay içinde işsiz olması gerekiyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına dair daha önce herhangi primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını taşıyan adaylar başvurularını kolaylık yapabileceklerdir.

    takvim.com.tr
    İŞKUR İEP kamu personeli alımı; 9 şehir başvuruları

    İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında 9 kent kamu personeli alımı yapıyor. Son paylaşılan ilanlarda İŞKUR İEP personel alımı hangi kentlere ve ne gibi şartlarda aldığı detayları yazımızda… İlana göre kurumu kayıtlı işsiz olan, 15 yaşını doldurmuş olan, emekli olmamak, emeklilik şartlarını taşımıyor olmak, son 3 ay içinde işsiz olması gerekiyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına dair daha önce herhangi primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını taşıyan adaylar başvurularını kolaylık yapabileceklerdir.

    İŞKUR İEP Kamu Personeli Alımı 9 Şehir İlanı

    İŞKUR Üzerinden iş arayanlar için kamu personeli alımları İŞKUR işbaşı eğitim sistemi üzerinden yayınlandı. 9 farklı şehirde İŞKUR İEP bünyesine alımlar yapılacak.

    Alımı Yapılacak Şehir Listesi

    İlana göre Uşak (merkez), Bolu (Mengen), Edirne (Havsa ), Adana (kozan), Şanlıurfa (Karaköprü), Zonguldak (Ereğli) , Düzce (Cumayeri, Gümüşova), Kocaeli (Başiskele), Aydın (Söke), il ve ilçeleri personel alımı yapıyor.

    Kimler Başvurabilir?

    İlana göre kurumu kayıtlı işsiz olan, 15 yaşını doldurmuş olan, emekli olmamak, emeklilik şartlarını taşımıyor olmak, son 3 ay içinde işsiz olması gerekiyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına dair daha önce herhangi primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını taşıyan adaylar başvurularını kolaylık yapabileceklerdir.

    İşbaşı Eğitim Programından Nasıl Yararlanılır?

    Adaylar Kadınların 2-5 yaş arası çocukları bakmakla yükümlü olanlar aylık 499 TL bakım desteği alabileceklerdir. Genel sağlık sigortası primi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurum tarafından i

        İEP Başvuruları Nasıl Olur?

        Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3 adresi üzerinden veya 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri tarihlerde yapabileceklerdir.

        İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

        Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe edinmeleri ve kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması suretiyle düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve deney edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi gerçekleştireceği işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Hem de işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.

        İşbaşı Eğitim Programı Süresi Nedir?

        Program süresi, günlük en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere, haftalık 45 saatten, haftada en fazla 6 günden ve toplamda 320 fiili günden fazla olamaz. Programa katılım saatleri, denetim imkanları dikkate alınarak ve sözleşmede belirtilmek şartları ile il müdürlüğünce belirlenebilir.
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        Haberler Memurlar İŞKUR İEP kamu personeli alımı; 9 şehir İEP başvuru şartları nedir? Günlük 108,68 TL veriliyor aynı anda sigorta yapılıyor
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