İŞKUR İEP kamu personeli alımı; 9 şehir İEP başvuru şartları nedir? Günlük 108,68 TL veriliyor aynı anda sigorta yapılıyor

İEP Başvuruları Nasıl Olur?

Başvuru yapacak adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx?ProgramTur=3 adresi üzerinden veya 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine istedikleri tarihlerde yapabileceklerdir.

İşbaşı Eğitim Programı Nedir?

Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki tecrübe edinmeleri ve kuramsal eğitimini aldıkları mesleklerde programlamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması suretiyle düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve deney edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi gerçekleştireceği işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Hem de işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.