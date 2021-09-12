İŞKUR İEP kamu personeli alımı; 9 şehir İEP başvuru şartları nedir? Günlük 108,68 TL veriliyor aynı anda sigorta yapılıyor

İŞKUR işbaşı eğitim uygulamaları kapsamında 9 kent kamu personeli alımı yapıyor. Son paylaşılan ilanlarda İŞKUR İEP personel alımı hangi kentlere ve ne gibi şartlarda aldığı detayları yazımızda… İlana göre kurumu kayıtlı işsiz olan, 15 yaşını doldurmuş olan, emekli olmamak, emeklilik şartlarını taşımıyor olmak, son 3 ay içinde işsiz olması gerekiyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına dair daha önce herhangi primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını taşıyan adaylar başvurularını kolaylık yapabileceklerdir.
İŞKUR İEP Kamu Personeli Alımı 9 Şehir İlanı
İŞKUR Üzerinden iş arayanlar için kamu personeli alımları İŞKUR işbaşı eğitim sistemi üzerinden yayınlandı. 9 farklı şehirde İŞKUR İEP bünyesine alımlar yapılacak.
Alımı Yapılacak Şehir Listesi
İlana göre Uşak (merkez), Bolu (Mengen), Edirne (Havsa ), Adana (kozan), Şanlıurfa (Karaköprü), Zonguldak (Ereğli) , Düzce (Cumayeri, Gümüşova), Kocaeli (Başiskele), Aydın (Söke), il ve ilçeleri personel alımı yapıyor.
Kimler Başvurabilir?
İlana göre kurumu kayıtlı işsiz olan, 15 yaşını doldurmuş olan, emekli olmamak, emeklilik şartlarını taşımıyor olmak, son 3 ay içinde işsiz olması gerekiyor. Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına dair daha önce herhangi primi yatırılmamış olmak, İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak, şartlarını taşıyan adaylar başvurularını kolaylık yapabileceklerdir.
İşbaşı Eğitim Programından Nasıl Yararlanılır?
Adaylar Kadınların 2-5 yaş arası çocukları bakmakla yükümlü olanlar aylık 499 TL bakım desteği alabileceklerdir. Genel sağlık sigortası primi, İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurum tarafından i