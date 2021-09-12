İŞKUR 13 Eylül kurum dışı iş ilanları: Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...

Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaatı nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem ile alakalı çeşitli bilgiler.
Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
Erzurum Köprüköy Belediyesi Per.Ltd. Şti. 13.09.2021
Denizli Çal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021
Yalova Armutlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.09.2021
Antalya Alanya Belediyesi Per. Ltd. Şti.13.09.2021
Isparta Sarıidris Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 15.09.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021
Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.09.2021
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 01.10.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021