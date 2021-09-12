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    • Memurlar
    • 13.09.2021 08:44
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    • 13.09.2021 08:44
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    İŞKUR 13 Eylül kurum dışı iş ilanları: Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...

    13 Eylül İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...

    Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Kurum dışı işçi alımı ilanı, kamu kurumlarının açtığı geçici personel alımlarında çalışmak isteyenler, bu ilanlara İŞKUR aracılı ile erişim sağlayabiliyor. Peki, kurum dışı işçi alımı müracaatı nasıl ve nereden yapılır? İşte, ilanların yer aldığı sistem ile alakalı çeşitli bilgiler.

    Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021

    Erzurum Köprüköy Belediyesi Per.Ltd. Şti. 13.09.2021

    Denizli Çal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021

    Yalova Armutlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021

    Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.09.2021

    Antalya Alanya Belediyesi Per. Ltd. Şti.13.09.2021

    Isparta Sarıidris Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 15.09.2021

    Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021

    Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021

    Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.09.2021

    Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 01.10.2021

    İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım 08.10.2021

        Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 01.10.2021

        Giresun Alucra Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 15.10.2021

        Çankırı Çardaklı Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı 20.10.2021

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        İŞTE İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI

        İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

        İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

        • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

        • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

        • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

        • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

        • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

        • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
        İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

        • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

        • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

        • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
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