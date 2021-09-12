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    • Memurlar
    • 12.09.2021 09:55
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    • 12.09.2021 09:59
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    Ek 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021 MEB: Sınıf Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği...

    Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullara 20 bin öğretmen atamaların yapılmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ek 14 bin atama daha yapılacağını duyurdu. Binlerce öğretmen adayı atamaları beklerken bir yandan da Sınıf öğretmenliği, Rehberlik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliğine kaç kişinin atanacağını araştırmaya başladı. Bu kapsamda Rehber öğretmen kontenjanı ne kadar? Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjan sayısı belli oldu mu? Sınıf öğretmenliği atama kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı? soruları gündeme geldi. İşte 15 bin atama hakkında detaylar...

    takvim.com.tr
    Ek 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021 MEB: Sınıf Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği...

    MEB'e bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilmek için bir süredir atama bekleyen öğretmenler için 2021 yılında tam 20 bin atama gerçekleştirili. Atanamayan öğretmenler de ek atama için MEB'e ve Başkan Erdoğan'a talepte bulunmuştu. Öğretmenlerin sesi duyuldu ve ek 15 bin atama daha yapılmasına karar verildi. Erdoğan müjdeli haberi, ''Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.'' diyerek duyurdu. Açıkta kalan öğretmenler heyecanla 15 bin atamaların başlamasını bekliyor. Peki 15 bin atamada kaç sınıf öğretmeni, kaç PDR öğretmeni ve kaç okl öncesi öğretmeni alınacak? İşte 2021 ek 15 bin öğretmen ataması hakkında tüm bilgiler...

    15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

    Erdoğan binlerce öğretmen adayına ek 15 bin atama yapılacağını şu sözlerle duyurdu;

    "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

    15 BİN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?

    15 bin ek atama branş dağılımı ve kontenjan tablosu henüz açıklanmadı. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. Bu nedenle 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detaylarına bakarak fikir edilebilirsiniz.

    2021 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

    Başvurular henüz başlamadı. MEB'den konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Başkan Erdoğan 15 bin öğretmen ataması müjdesini 8 Eylül tarihinde duyurmuştu. Başvuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

    SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, PDR, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ VE DİĞER ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI

    MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı şöyle;

    Sınıf Öğretmenliği 2165
    İngilizce 1148
    Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
    Özel Eğitim 1876
    İlköğretim Matematik Öğr. 800
    Okul Öncesi Öğrt 800
    Türkçe 750
    PDR 550

        Fen Bilimleri/Fen ve Tek. 680
        Beden Eğitimi 500
        Sosyal Bilgiler 450
        Matematik 400
        Türk Dili ve Edebiyatı 390
        Bilişim Teknolojileri 390
        İ.H.L. Meslek Dersleri 365
        Görsel Sanatlar 302
        Müzik 300


        Arapça 258
        Fizik 275
        Kimya 210
        Tarih 180
        Almanca 170
        Coğrafya 150
        Felsefe 120
        Biyoloji 65

        DİĞER BRANŞLAR 65
        Elektrik-Elektronik Tek./Elek 66
        Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 55
        Teknoloji ve Tasarım 50
        Muhasebe ve Finansman 30
        Giyim Üretim Teknolojisi 30
        Elektrik-Elektronik Tek./Elk 20
        Makine Tek./Makine ve Ka. 30
        Sağlık/Hemşirelik 10
        Tekstil Tek./Tekstil 15
        El San.Tek./El Sanatları 15
        Kuyumculuk Teknolojisi 15
        Harita-Tapu-Kadastro/ 15
        Tesisat Teknolojisi ve İklim. 15
        Adalet 15
        Halkla İlişkiler ve Org 15
        Mobilya ve İç Mekan Tas. 15
        El San.Tek./Nakış 15
        Grafik ve Fotoğraf/Grafik 15
        Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri 8
        Güzellik ve Saç Bakım Hiz 6
        Sağlık Bilgisi 6

        Gıda Teknolojisi 9 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 9
        İnşaat Tek./Yapı Tasarımı 7
        Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 6
        Sanat Tarihi 9
        Denizcilik/Gemi Yönetimi 7
        Sağlık/Sağlık Hizmetleri 9
        Yenilenebilir Enerji Tek. 8

        Endüstriyel Otomasyon Tek 7
        Metal Teknolojisi 6
        Seramik ve Cam Teknolojisi 6
        Konaklama ve Seyahat Hiz. 5
        Büro Yönetimi 3
        Radyo-Televizyon 1
        Ulaştırma Hizmetleri 1
        Yiyecek İçecek Hizmetleri 1
        Motorlu Araçlar Teknolojisi 1
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        Haberler Memurlar Ek 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021 MEB: Sınıf Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği...
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