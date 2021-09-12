Ek 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021 MEB: Sınıf Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği...

MEB'e bağlı okullarda öğretmen olarak görev alabilmek için bir süredir atama bekleyen öğretmenler için 2021 yılında tam 20 bin atama gerçekleştirili. Atanamayan öğretmenler de ek atama için MEB'e ve Başkan Erdoğan'a talepte bulunmuştu. Öğretmenlerin sesi duyuldu ve ek 15 bin atama daha yapılmasına karar verildi. Erdoğan müjdeli haberi, ''Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.'' diyerek duyurdu. Açıkta kalan öğretmenler heyecanla 15 bin atamaların başlamasını bekliyor. Peki 15 bin atamada kaç sınıf öğretmeni, kaç PDR öğretmeni ve kaç okl öncesi öğretmeni alınacak? İşte 2021 ek 15 bin öğretmen ataması hakkında tüm bilgiler...
15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
Erdoğan binlerce öğretmen adayına ek 15 bin atama yapılacağını şu sözlerle duyurdu;
"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.
15 BİN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?
15 bin ek atama branş dağılımı ve kontenjan tablosu henüz açıklanmadı. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. Bu nedenle 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detaylarına bakarak fikir edilebilirsiniz.
2021 15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?
Başvurular henüz başlamadı. MEB'den konuya ilişkin son dakika açıklamalar geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir. Başkan Erdoğan 15 bin öğretmen ataması müjdesini 8 Eylül tarihinde duyurmuştu. Başvuruların ise önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, PDR, OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ VE DİĞER ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJANLARI
MEB Personel'de yer alan habere göre 15 bin öğretmen ataması tahmini branş ve kontenjan dağılımı şöyle;
Sınıf Öğretmenliği 2165
İngilizce 1148
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1085
Özel Eğitim 1876
İlköğretim Matematik Öğr. 800
Okul Öncesi Öğrt 800
Türkçe 750
PDR 550