Ek 15 bin atama branş dağılımı ve kontenjanları 2021 MEB: Sınıf Öğretmenliği, Rehber Öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği...

15 BİN EK ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Erdoğan binlerce öğretmen adayına ek 15 bin atama yapılacağını şu sözlerle duyurdu;

"Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun."

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada branş dağılımları ve atama takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

15 BİN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 bin ek atama branş dağılımı ve kontenjan tablosu henüz açıklanmadı. 20 bin öğretmen atamasının ardından 15 bin öğretmen atamalarında kontenjan ve branş dağılımı 20 bin öğretmen atamasındaki kontenjan ve branş dağılıma benzer olabilir. Bu nedenle 2020 öğretmen ataması branş, kadro ve kontenjan detaylarına bakarak fikir edilebilirsiniz.