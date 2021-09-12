27. dönem POMEM ne zaman açıklanacak? POMEM sözlü mülakat sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Polis Akademisi Başkanlığı 8 bin polis alımı yapacak ve bu hayalle yanıp tutuşanlar başvurularını yaptıktan sonra sözlü mülakata da katıldı ve sonucun olumlu mu yoksa olumsuz mu olacağını merakla beklemeye başladı. 27. dönem POMEM sonuçlarına dair açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...
27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 19 Eylül Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Polislik sonuçları değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak.Sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden ilan edilecek.
27. DÖNEM POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.