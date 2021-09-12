12 Eylül İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...

12 Eylül İŞKUR kurum dışı iş ilanları: Farklı belediyeler değişik kadroda çok sayıda personel alımı gerçekleştiriyor. Alımlarla alakalı kadro dağılımı ve müracaat koşullarını haberimizde derledik. İş arayan vatandaşlar, İŞKUR internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanları sık sık takip ediyor. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
Belediyelere büro, güvenlik görevlisi ve diğer kadrolarda personel alımı başvuru şartları...
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 17.10.2021
Erzurum Köprüköy Belediyesi Per.Ltd. Şti. 13.09.2021
Denizli Çal Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021
Yalova Armutlu Belediyesi Per. Ltd. Şti. 13.09.2021
Aydın Kuşadası Belediyesi Per. A.Ş. 13.09.2021
Antalya Alanya Belediyesi Per. Ltd. Şti.13.09.2021
Isparta Sarıidris Belediyesi Personel Hizmetleri Ltd. Şti. 15.09.2021
Bursa Osmangazi Belediyesi Personel A.Ş. 17.09.2021
Ankara Çankaya Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 17.09.2021
Bilecik Osmaneli Belediyesi Memur Alım İlanı 24.09.2021
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere İtfaiye Eri Alımı 01.10.2021
İstanbul Beylikdüzü Belediye Başkanlığından İlk Defa Atanmak Üzere Zabıta Memuru Alım İlanı 15.10.2021