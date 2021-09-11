Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.
Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;
Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,
Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,
Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,
Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.
Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)
Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu
Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara
- Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
- Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü
- Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü
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- Memurlar
- 11.09.2021 09:43
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- Son Güncelleme:
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- 11.09.2021 09:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak (Merkez Bankası personel alm ilanları)
Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alım ilanı dikkat çekti.
Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.