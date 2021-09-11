Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 40 Bilişim Uzman Yardımcısı alacak (Merkez Bankası personel alm ilanları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bilişim alanında görev yapmak üzere Uzman Yardımcısı kadrosuna alım yapacak.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



Bilişim alanında görev yapan çalışanlar;

Bankanın vizyonuyla uyumlu olarak bilişim teknolojileri stratejilerinin oluşturulmasına ve uygulanmasına katkı sağlarlar,

Bankanın ülke ekonomisi ve finansal sistemindeki konumu çerçevesinde üstlendiği görevlerin yerine getirilmesi için ihtiyaç duyulan yazılım, donanım, iletişim altyapılarını ve bu altyapıların güvenliğini ve sürekliliğini sağlarlar,

Finansal sistem için kritik öneme sahip olan ödeme sistemleri, rezerv yönetimi ve piyasalar veri dağıtım sistemi gibi uygulamalar geliştirirler,

Bankanın veri odaklı karar alma süreçleri için ihtiyaç duyulan yoğun veri alışverişini desteklemek üzere büyük veri teknolojileri, analiz altyapıları ve veri paylaşım servislerini sunarlar.

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (40 kişi)

Çalışma Şekli: Tam zamanlı / Kadrolu

Çalışma Yeri: İstanbul ve Ankara

- Bilişim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

- Ödeme Sistemleri ve Finansal Teknolojiler Genel Müdürlüğü

- Veri Yönetişimi ve İstatistik Genel Müdürlüğü



İlana gitmek için tıklayınız