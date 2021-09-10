İŞKUR TYP ilanlarına başvuru yapanlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. Bu kapsamda temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımları ilanlarıyla başvurularını tamamlayan adayların kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını araştırıyor. Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında pek çok ilde hizmetli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştirildi. Peki, okullara güvenlik, temizlik, hizmetli başvurusu başladı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler
İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.
İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)