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    • Memurlar
    • 10.09.2021 10:58
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    • 10.09.2021 10:58
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    Okullara güvenlik, temizlik, hizmetli başvurusu başladı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    2021-2022 eğitim öğretimiyle geçen hafta 18 milyon öğrenci eğitim öğretime başladı. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla iş ilanları iş arayanların gündeminde yer alıyor. Toplum Yararına Programlar aracılığıyla okullara bakım, onarım, temizlik görevlisi güvenlik görevlisi gibi pek çok alana personel alımı yapılıyor. İş başvurusunu tamamlayan adaylar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, okullara güvenlik, temizlik, hizmetli başvurusu başladı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

    İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

    İŞKUR TYP ilanlarına başvuru yapanlar kura sonuçlarını beklemeye başladı. Bu kapsamda temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımları ilanlarıyla başvurularını tamamlayan adayların kura sonuçları için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanları kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce aday kura sonuçlarını araştırıyor. Türkiye İş Kurumu TYP kapsamında pek çok ilde hizmetli, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımı gerçekleştirildi. Peki, okullara güvenlik, temizlik, hizmetli başvurusu başladı mı? İŞKUR TYP kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bilgiler

    İŞKUR TYP TEMİZLİK GÖREVLİSİ, HİZMETLİ, GÜVENLİK ALIMI BAŞLADI MI?

    İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) ilanlarıyla 81 ilde binlerce temizlik görevlisi, hizmetli, güvenlik alımı başladı.

    İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    2021-2022 eğitim öğretim dönemi için geri sayım sürüyor. İŞKUR TYP kapsamında alınan başvuruların kura sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Kura sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    BAŞVURU ŞARTLARI

    - Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

    - 18 yaşını tamamlamış olmak,

    - Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,

    - Öğrenci olmamak (açıköğretim ve açık lise öğrencileri hariç)

    İŞKUR TYP İŞ İLANLARINI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

        ADAYLAR NASIL SEÇİLİYOR?

        Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

        - Noter kurası yöntemi,

        - Liste yöntemi,

        - Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.

        İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

        Kadınlar,

        35 yaş üstü bireyler,

        Engelliler,

            Eski hükümlüler,

            Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

            TYP'nin başvuru süresi sona erdikten sonra yeni katılımcı başvurusu alınamaz.

            TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ''başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği'' ve ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin üç katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde de düzenlemeler getirilmiştir.
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