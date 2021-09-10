Adaylar tarafından yeni sözleşmeli er, uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ilanları sıklıkla takip edilmektedir. MSB personel temin duyurular sayfasından yayımlanan ilanlarla komutanlık bünyesine askeri personel alınıyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevlendirmek üzere rütbeli asker alımı yapılıyor. Peki, MSB personel temin uzman çavuş, astsubay alımı ne zaman yapılacak? 2022 yılında subay alımı olacak mı? İşte son bilgiler...

UZMAN ERBAŞ, ASTSUBAY VE SUBAY ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Uzman erbaş, astsubay ve subay alımı ile ilgili henüz Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama gelmedi. Alım duyurusu olduğunda haberimizde olacaktır.

İşte uzman erbaş, astsubay ve subay alımı başvuru şartları;