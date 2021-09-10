Elazığ Belediyesi 10 şoför alımı yapacak

Elazığ Belediyesi yaptığı açıklama ile Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 şoför alınacağını duyurdu. Alımı yapılacak şoförlerin kura usulü ile seçileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.



İşte Elazığ Belediyesi şoför alım ilanı başvurusu için genel şartlar

Türk vatandaşı olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı Suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ( Yapmış olmak, Tecilli veya Muaf olmak )

Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmaması

Tam zamanlı yada vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması

Başvurduğu kurumun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek

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