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    • Memurlar
    • 10.09.2021 10:51
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    • 10.09.2021 10:51
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    Elazığ Belediyesi 10 şoför alımı yapacak

    Basın İlan Kurumu'nun internet sitesinden yayınlanan personel alım ilanları her gün on binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Son ilanlar arasında yer alan Elazığ Belediyesi 10 şoför alım ilanı dikkat çekti.

    Elazığ Belediyesi 10 şoför alımı yapacak

    Elazığ Belediyesi yaptığı açıklama ile Ulaşım A.Ş. bünyesinde çalıştırılmak üzere 10 şoför alınacağını duyurdu. Alımı yapılacak şoförlerin kura usulü ile seçileceği açıklandı.

    Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı bilgiler de belirtildi.

    İşte Elazığ Belediyesi şoför alım ilanı başvurusu için genel şartlar
    Türk vatandaşı olmak
    Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı Suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak
    Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ( Yapmış olmak, Tecilli veya Muaf olmak )
    Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
    Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmaması
    Tam zamanlı yada vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmaması
    Başvurduğu kurumun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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